Live voetbal

Oud-PSV'er Alex in opspraak na homo-opmerkingen

9 januari 2014, 12:15
0 reacties
Photo of Koen
Koen | Redacteur

Er hangt Alex aan schorsing van werkgever Paris Saint Germain boven het hoofd. De Braziliaanse oud-PSV'er liet zich, na het uit de kast komen van voormalig Duits international Thomas Hitzlsperger, niet al te positief uit over homoseksualiteit.

De verdediger van PSG baarde opzien met een opmerkelijke uitspraak: "God heeft Adam en Eva geschapen, niet Adam en Yves", zei de Braziliaan op Canal+. De opmerkingen worden Alex niet in dank afgenomen. De club uit Parijs wil een gepaste straf geven aan de oud-speler van PSV.

Hitzlsperger kwam afgelopen woensdag in de Duitse krant Die Zeit uit voor zijn geaardheid. 'Omdat ik de discussie over homoseksualiteit onder sporters onder de aandacht wil brengen. Het bewustzijn van mijn homoseksualiteit was een langdurig en moeilijk proces', sprak de oud-international, die tegenover The Guardian reageerde op uitingen van onbegrip: "Er zal altijd een minderheid zijn dat anders denkt. Hopelijk wordt dit aantal steeds minder, naarmate de tijd vordert."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arne Slot

Liverpool weer onderuit tegen PSG in CL, Atlético schakelt Barcelona uit

  • di 14 april, 23:01
  • 14 apr. 23:01
  • 2
CLKWA2

Teruglezen: CL-avontuur eindigt voor Slot, Barça heeft niet genoeg aan overwinning

  • di 14 april, 22:43
  • 14 apr. 22:43
Wim Kieft en Guus Hiddink bij Ziggo Sport

Knullige fout van Van Dijk opgevangen in 2 pijnlijke beelden

  • do 9 april, 08:05
  • 9 apr. 08:05
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Alex

Alex
Leeftijd: 43 jaar (17 jun. 1982)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws