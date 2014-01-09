Oud-PSV'er Alex in opspraak na homo-opmerkingen

Er hangt Alex aan schorsing van werkgever Paris Saint Germain boven het hoofd. De Braziliaanse oud-PSV'er liet zich, na het uit de kast komen van voormalig Duits international Thomas Hitzlsperger, niet al te positief uit over homoseksualiteit.

De verdediger van PSG baarde opzien met een opmerkelijke uitspraak: "God heeft Adam en Eva geschapen, niet Adam en Yves", zei de Braziliaan op Canal+. De opmerkingen worden Alex niet in dank afgenomen. De club uit Parijs wil een gepaste straf geven aan de oud-speler van PSV.

Hitzlsperger kwam afgelopen woensdag in de Duitse krant Die Zeit uit voor zijn geaardheid. 'Omdat ik de discussie over homoseksualiteit onder sporters onder de aandacht wil brengen. Het bewustzijn van mijn homoseksualiteit was een langdurig en moeilijk proces', sprak de oud-international, die tegenover The Guardian reageerde op uitingen van onbegrip: "Er zal altijd een minderheid zijn dat anders denkt. Hopelijk wordt dit aantal steeds minder, naarmate de tijd vordert."