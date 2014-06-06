Van Gaal stelt fans gerust: geen blessure voor Robben

Arjen Robben liet vrijdag de eerste training van het Nederlands elftal in Brazilië schieten, maar het Oranje-publiek hoeft zich geen zorgen te maken. De aanvaller van Bayern München deed uit voorzorg en op eigen verzoek niet mee, zo liet bondscoach Louis van Gaal naderhand weten op de persconferentie.

Naast Robben deed Jonathan De Guzman niet mee aan de groepstraining. De middenvelder van Swansea City is nog herstellende van de hamstringblessure, die hem afgelopen woensdag de uitzwaaiwedstrijd tegen Wales (2-0 winst) kostte. Zodoende had Van Gaal negentien veldspelers tot zijn beschikking, terwijl hij liever met een even aantal internationals trainde.

Daarom vroeg de oefenmeester welke speler even rust wilde en Robben gaf aan dat wel te willen. Terwijl de rest van de groep zich met potjes voetvolley vermaakte, werkte de Bedummer een aantal individuele oefeningen af, alvorens hij van het veld stapte.

Daarnaast nam Van Gaal de zorgen rond Robin van Persie definitief weg. De spits van Manchester United bleef tegen Wales in de rust uit voorzorg in de kleedkamer achter vanwege liesklachten. In Rio de Janeiro stond Van Persie weer op het veld en Van Gaal bevestigde na afloop dat hij in orde is. "Hij heeft licht getraind. Morgen moeten we kijken of er een eventuele reactie komt", zei de bondscoach.