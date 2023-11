RKC plukt vierde zomerse aanwinst weg bij amateurs

RKC Waalwijk neemt Rob van Sonsbeek over van sv TOP. De 21-jarige aanvaller zette bij de eerstedivisionist zijn krabbel onder een contract tot medio 2017. In de overeenkomst is een optie voor een derde seizoen opgenomen. Hij is de vierde zomerse aanwinst voor RKC.

"Rob heeft bij sv TOP bewezen te beschikken over scorend vermogen en past goed in het profiel van het type speler waar wij naar op zoek waren", aldus algemeen directeur Remco Oversier op de website van RKC. "Met zijn snelheid en diepgang zorgt hij vaak voor veel voor gevaar in het vijandelijke strafschopgebied. We zijn verheugd dat een jongen uit de regio met groot potentieel gaat spelen in het shirt van RKC Waalwijk en geven hem alle tijd om te groeien naar het niveau wat we voor ogen hebben."

Van Sonsbeek leek aanvankelijk bij DESO aan de slag te gaan. Hij trainde een paar weken geleden mee bij RKC en maakte toen zo'n goede indruk dat de club besloot hem een contract aan te bieden.