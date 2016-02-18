Live voetbal

NAC kan Manchester City-huurling laten debuteren

18 februari 2016, 15:47
0 reacties
Ger | Redacteur

NAC Breda heeft in samenwerking met belangenorganisatie FBO en de Nederlandse Immigratiedienst de tewerkstellingsvergunning van Enes Ünal rondgekregen. De Turkse aanvaller kan vrijdag debuteren voor de Brabanders in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Vorige week ontving Ünal zijn zogenaamde machtiging voorlopig verblijf. Pas hierna kon het traject rond de definitieve verblijfs- en tewerkstellingsvergunning worden voortgezet. NAC huurt Ünal voor een periode van anderhalf jaar van Manchester City.

De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen zal tegen Fortuna de nare smaak van de nederlaag tegen FC Emmen (1-0) willen wegspoelen. Door die zeperd greep NAC naast de titel in de derde periode.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

NAC - Fortuna

NAC Breda
5 - 0
Fortuna Sittard
Gespeeld op 19 feb. 2016
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2015/2016

Meer info

Enes Ünal

Enes Ünal
AFC Bournemouth
Team: Bournemouth
Leeftijd: 28 jaar (10 mei 1997)
Positie: A (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
17
1
2024/2025
Bournemouth
17
2
2023/2024
Bournemouth
16
2
2023/2024
Getafe
3
0

Meer info

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws