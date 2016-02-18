NAC kan Manchester City-huurling laten debuteren

NAC Breda heeft in samenwerking met belangenorganisatie FBO en de Nederlandse Immigratiedienst de tewerkstellingsvergunning van rondgekregen. De Turkse aanvaller kan vrijdag debuteren voor de Brabanders in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Vorige week ontving Ünal zijn zogenaamde machtiging voorlopig verblijf. Pas hierna kon het traject rond de definitieve verblijfs- en tewerkstellingsvergunning worden voortgezet. NAC huurt Ünal voor een periode van anderhalf jaar van Manchester City.

De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen zal tegen Fortuna de nare smaak van de nederlaag tegen FC Emmen (1-0) willen wegspoelen. Door die zeperd greep NAC naast de titel in de derde periode.