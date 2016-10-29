Zoet mist mogelijk ook treffen met Bayern München

is een vraagteken voor de Champions League-wedstrijd van PSV tegen Bayern München van dinsdag. Dat heeft trainer Phillip Cocu zaterdag voorafgaande aan het Eredivisieduel met Vitesse laten weten. De doelman liep anderhalve week geleden een spierblessure op.

Tegen Vitesse staat Remko Pasveer onder de lat. De tweede doelman speelde ook al de dubbele ontmoeting met Sparta in de competitie en de beker. Zoet liep zijn spierblessure op in het eerste Champions League-duel met Bayern München en de tweede ontmoeting met de Duitse kampioen wordt een lastig verhaal.

"Het is hoogst twijfelachtig, maar nog niet helemaal uitgesloten", aldus Cocu in gesprek met FOX Sports over het meespelen van zijn eerste doelman.