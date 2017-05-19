"Komende jaren bewijzen dat het geen incident is"

Edwin van der Sar vindt het prachtig dat Ajax voor de eerste keer sinds 1996 weer in een Europese finale staat en is trots op wat de finaleplek allemaal teweegbrengt in Nederland. De algemeen directeur van de Amsterdamse topclub hoopt dat het geen incident is en dat Ajax komende zomer ook weer in Europa kan excelleren.

"Dat Europa weer praat over Ajax is misschien wel het mooiste compliment", laat Van der Sar optekenen door het Algemeen Dagblad. "Dat gevoel moet woensdag bekroond worden met die beker. Prijzen, daar gaat het om", weet Van der Sar, die zelf grote successen behaalde met onder meer Manchester United, de tegenstander van Ajax in de Europa League-finale. De directeur stond bovendien bij de vorige eindstrijd van Ajax in Europa, de verloren Champions League-finale tegen Juventus in 1996, onder de lat.

Hoewel Ajax in de play-offs van de Champions League hun meerdere moest erkennen in FC Rostov, wisten de Amsterdammers dit seizoen in Europa al af te rekenen met PAOK Saloniki, Panathinaikos, Standard Luik, Celta de Vigo, Legia Warschau, FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon. Je zou zeggen dat de Europese campagne, ook zonder prijs, sowieso geslaagd zal zijn. "Na een nederlaag zal ik op donderdagochtend waarschijnlijk zeggen van niet. Later denk ik daar misschien anders over."

"Wat hoe dan ook blijft staan: we hebben op de Ajax-manier mooie dingen laten zien in Europa. Dat is de laatste jaren te weinig gebeurd. Aan ons de komende jaren te bewijzen dat het geen incident is", besluit de trotse Van der Sar.