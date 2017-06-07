Sanchez en Arias laten zege glippen, Italië wint

Het oefenduel tussen Spanje en Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. De Zuid-Amerikanen lieten een zege glippen. Italië won hun oefenwedstrijd van woensdagavond wel. De Azzurri versloegen Uruguay met 3-0.

Davinson Sanchez (Ajax) en Santiago Arias (PSV) zorgden bij Colombia voor het Eredivisie-gehalte. Sanchez, die in de rust gewisseld werd, kwam te laat bij 1-0 van David Silva in de eerste helft. De gelijkmaker van Colombia viel vlak voor rust via Edwin Cardona, die profiteerde van een misverstand bij de Spanjaarden. Colombia leek in de tweede helft op rozen te zitten na de 1-2 van Radamel Falcao, die daarmee topscorer aller tijden is van zijn vaderland. Maar vlak voor tijd kopte invaller Alvaro Morata de gelijkmaker binnen.

Italië - Uruguay

Uruguayaan José Giménez zette Italië met een ongelukkig, merkwaardig eigen doelpunt op voorsprong. Giménez probeerde Andrea Belotti te stoppen, maar met die actie schoot hij de bal in eigen goal. Italië, dat Uruguay ontving in het Franse Nice, was beter, maar drukte het verschil pas in de slotfase uit in doelpunten. Eder en Daniele De Rossi tekenden in de laatste tien minuten voor de andere twee Italiaanse treffers.