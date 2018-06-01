Spelersrapport: Vormer blinkt uit, dikke onvoldoende Blind

Het oefenduel met Slowakije (1-1) leverde het Nederlands elftal donderdag voldoende huiswerk op. Een slechte eerste helft wisselde Oranje af met een redelijke tweede helft. In het spelersrapport van FCUpdate.nl staan dan ook vooral onvoldoendes en krappe voldoendes.

Jeroen Zoet - 6,5

Bij de 0-1 van Adam Nemec was hij kansloos. Verder zag Jeroen Zoet een schot van Juraj Kucka op de lat belanden en zette diezelfde Slowaak de PSV'er aan het werk met een vlammend schot. Maar over negentig minuten werd Zoet nooit écht getest.

Daryl Janmaat - 5,5

Zijn concurrenten Hans Hateboer en Kenny Tete hoeven niet te vrezen. Daryl Janmaat speelde verdedigend oké. Op de helft van Slowakije was het onder de maat. De verdediger van Watford leverde welgeteld twee bruikbare voorzetten af.

Matthijs de Ligt - 6

Eén moment van onoplettendheid werd fataal voor Matthijs de Ligt. Hij gaf Marek Hamsik alle ruimte om de bal de zestien in te brengen. De ster van Slowakije profiteerde dankbaar. Hij legde de bal panklaar op het hoofd van doelpuntenmaker Nemec. Verder was De Ligt op weinig foutjes te betrappen.

Stefan de Vrij - 6,5

Degelijk. Stefan de Vrij viel niet op. Hij kreeg aan het einde van de wedstrijd nog even de aanvoerdersband om zijn arm. Het moet de verdediger goed doen in de week waarin hij zijn vertrek naar Internazionale aankondigde.

- 4

Mist duidelijk wedstrijdritme. Daley Blind was in Trnava de minste van het stel. Hij mocht zich de 1-0 van Nemec aanrekenen. De voormalige spits van Willem II liep makkelijk weg uit de rug van Blind en klopte hem vervolgens wel heel eenvoudig in de lucht. Blind speelde centraal achterin, omdat Virgil van Dijk rust kreeg. Normaliter zal Koeman hem elders gebruiken.

Patrick van Aanholt - 7

De vorm die hij bij Crystal Palace had, heeft Patrick van Aanholt meegenomen naar het Nederlands elftal. Als linkervleugelverdediger speelde hij naar zijn mogelijkheden. De Brabander liet vooral aanvallend een frisse indruk achter. Hij was zelfs nog dicht bij een doelpunt.

Davy Pröpper - 5,5

Kreeg na Portugal alleen maar complimenten. Tegen Slowakije was het een stuk minder van Davy Pröpper. De middenvelder speelde in een te traag tempo. In de tweede helft toonde Pröpper verbetering. Daar kan hij zich aan vasthouden richting de oefeninterland van maandag tegen Italië.

Donny van de Beek - 5,5

Was bij een paar spaarzame momentjes betrokken in de eerste helft. Van de Beek had meer uit zijn schotkans in de beginfase kunnen halen. Nu was het een te slappe poging om de Slowaakse doelman Martin Dubravka te verontrusten. In de pauze bleef de Ajacied achter in de kleedkamer, omdat Ruud Vormer mocht debuteren in het Nederlands elftal.

Kevin Strootman - 5,5

Veroverde de bal het meest van alle Oranje-spelers, creëerde twee kansen, en toch missen we de Kevin Strootman van AS Roma. Hij moet veel meer zijn stempel drukken. Maar dat is al zovaak gezegd over de middenvelder, die tegen Slowakije aanvoerder was.

Memphis Depay - 6,5

Zo zien we Memphis graag: energiek en veelbetrokken bij de aanvallende activiteiten van Oranje. Hij was niet altijd even gelukkig. Voor een groot deel had dat te maken met de samenwerking met zijn collega's. Het is een van de zaken waaraan Koeman moet sleutelen.

Quincy Promes - 6

Weinig lukte bij de slordige Quincy Promes. Het leek weer een repeterend verhaal te worden, maar de aanvaller vijzelde zijn beoordeling op door te scoren. Hij legde de bal van buiten de zestien in het uiterste hoekje. Ondanks zijn doelpunt is er veel huiswerk, want de samenwerking met Memphis is verre van optimaal.

Ruud Vormer - 7,5

Mocht eindelijk debuteren in Oranje en deed dat met verve. Met Ruud Vormer binnen de lijnen kreeg het Nederlands elftal nieuw elan. Hij bekroonde zijn goede invalbeurt bijna met een doelpunt. Na een uiterste krachtinspanning werkte de Vormer de bal via een Slowaakse voet net naast het doel. In de slotfase vond hij Dubravka op zijn pad. Dat had eigenlijk een doelpunt moeten zijn.

Invallers Terence Kongolo, Steven Berghuis, Eljero Elia, Marten de Roon en Wout Weghorst speelden te kort om in aanmerking te komen voor een beoordeling.