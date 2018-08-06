Live voetbal 10

Roda-speler Rutjes (34) zet punt achter profloopbaan

0 reacties
Remco
6 augustus 2018, 12:06

De profloopbaan van Nathan Rutjes is verleden tijd. De 34-jarige verdediger stond nog onder contract bij Roda JC, maar die club heeft met Stichting Midden in de Maatschappij hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe invulling van zijn loopbaan.

Algemeen/technisch directeur Harm van Veldhoven licht het vertrek van Rutjes toe. "Nathan heeft de afgelopen jaren bewezen een meerwaarde te zijn voor onze club. Ook buiten het veld is hij veel maatschappelijk betrokken geweest, waardoor een functie binnen de Stichting Midden in de Maatschappij erg passend is. Met zijn ervaring als betaald voetballer, jeugdtrainer en zijn ambities zien wij hem ook als een toegevoegde waarde voor onze jeugdopleiding", zegt hij.

Wat de verdediger nu precies zal gaan doen, is nog niet duidelijk.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

  • wo 7 januari, 13:36
  • 7 jan. 13:36
Ajax Verkuijl

KNVB komt met verklaring over doorgaan Jong Ajax - RKC

  • di 23 dec. 2025, 12:01
  • di 23 dec. 2025, 12:01
Willem Weijs van Jong Ajax

Weijs opgelucht dat emotioneel duel Jong Ajax voorbij is

  • di 23 dec. 2025, 08:31
  • di 23 dec. 2025, 08:31
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

N. Rutjes

N. Rutjes
Leeftijd: 42 jaar (1 dec. 1983)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
2
Cambuur
21
24
47
3
De Graafschap
21
9
37
4
Roda
21
6
34
5
Jong PSV
21
2
34
6
Almere
21
10
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel