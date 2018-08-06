Roda-speler Rutjes (34) zet punt achter profloopbaan

De profloopbaan van Nathan Rutjes is verleden tijd. De 34-jarige verdediger stond nog onder contract bij Roda JC, maar die club heeft met Stichting Midden in de Maatschappij hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe invulling van zijn loopbaan.

Algemeen/technisch directeur Harm van Veldhoven licht het vertrek van Rutjes toe. "Nathan heeft de afgelopen jaren bewezen een meerwaarde te zijn voor onze club. Ook buiten het veld is hij veel maatschappelijk betrokken geweest, waardoor een functie binnen de Stichting Midden in de Maatschappij erg passend is. Met zijn ervaring als betaald voetballer, jeugdtrainer en zijn ambities zien wij hem ook als een toegevoegde waarde voor onze jeugdopleiding", zegt hij.

Wat de verdediger nu precies zal gaan doen, is nog niet duidelijk.