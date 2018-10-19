VVV-Venlo sterk in de breedte: "Geen verzwakking als ze invallen"

Maurice Steijn is in zijn nopjes met de spelersgroep waar hij dit seizoen mee werkt. De oefenmeester heeft al vroeg in het seizoen de ideale samenstelling gevonden, maar beseft dat hij op de bank een aantal spelers heeft dat hij moeiteloos kan inpassen. Zondag speelt de verrassende nummer zeven van de Eredivisie tegen ADO Den Haag.

De trainer zegt dat hij over een 'prima ploeg' beschikt. "En als ik dan naast me op de bank kijk, zie ik zo een aantal spelers zitten die heus geen verzwakking zijn als ze invallen. We hebben een brede, sterke groep en zullen hooguit nuances aanpassen, afhankelijk van onze tegenstander", vertelt Steijn via de officiële kanalen van de Eredivisionist.

VVV neemt het zondag met een nagenoeg fitte selectie op tegen ADO. De (jeugd)internationals zijn ongeschonden uit de interlandperiode gekomen. Alleen Tristan Dekker is vanwege een liesblessure afwezig.