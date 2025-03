Ook La Liga doet competitiewedstrijden op maandag in de ban

La Liga doet competitiewedstrijden op maandag in de ban. Vanaf het nieuwe seizoen wordt er niet langer op maandag gespeeld. Dit is het gevolg van protesten door fans. 'Business is belangrijk, maar supporters zijn belangrijker', twittert bondsvoorzitter Luis Rubiales.

In principe worden competitieduels op zaterdag en zondag gespeeld. De vrijdag houdt de bond verder tegen het licht, communiceert Rubiales (foto). Sinds 2010 kent het programma van de Spaanse competitie wedstrijden op de publieksonvriendelijke maandag

Eerder zette de Bundesliga een streep door wedstrijden op de maandag, ook daar waren de protesten fel. Echter gaat het daar vanaf 2021/2022 in, dit vanwege lopende tv-contracten.