Ajax loopt 15 miljoen mis, in totaal meer dan begroting verdiend

Door de uitschakeling is Ajax vijftien miljoen euro misgelopen. Dat bedrag lag in het verschiet bij plaatsing voor de finale. Desalniettemin heeft Ajax door alle Europese successen een enorme financiële klapper gemaakt. De inkomsten liggen zelfs hoger dan de eigen begroting van negentig miljoen euro: 91,386 miljoen euro voetbalde Ajax in het miljardenbal bij elkaar.

Sinds Ajax zich plaatste voor de poulefase, bleef de kassa maar rinkelen in Amsterdam. Kwalificatie voor het hoofdtoernooi leverde al een startpremie van ruim vijftien miljoen euro op. Iedere zege in de poule was ook nog eens goed voor een bonus van 2,7 miljoen. De wedstrijden in de knock-outfase resulteerden samen in 32 miljoen aan prestatiebonussen.

Ontvangen prestatiebonussen in knock-outfase

Achtste finale: 9,5 miljoen

Kwartfinale: 10,5 miljoen

Halve finale: 12 miljoen

Naast deze bonussen, profiteerde Ajax ook van andere inkomstenbronnen die van toepassing zijn op de Champions League. Het gaan hier om aandeel op de coëfficiëntenlijst, tv-rechten (market pool) en recettes. Alles met elkaar heeft dat 91,386 miljoen euro opgeleverd.

Alle inkomsten uit Champions League (bron: Voetbal International)

Startpremie 15,25 miljoen

Coëfficiëntenlijst 18,836 miljoen

Market pool 2,5 miljoen

Recettes 12 miljoen

Prestatiepremies 42,8 miljoen

Totaal: 91,386 miljoen