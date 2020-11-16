'Ajax overtrad coronaregels en moet vrezen voor straf'

Ajax heeft in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland één van de door de UEFA opgestelde coronareglementen overtreden. Dat schreeft de Deense krant Ekstra Bladet althans. Daarmee stelde de Amsterdamse club zijn eigen spelers en die van FC Midtjylland bloot aan besmettingsgevaar.

Hoe zit dat? Ajax werd twee weken geleden in aanloop naar de groepswedstrijd tegen FC Midtjylland opgeschrikt door liefst elf positieve corona-tests. Onder meer André Onana, Dusan Tadic, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen stapten niet in het vliegtuig dat de Amsterdamse selectie naar Denemarken bracht. Zij kregen geen toestemming van de Deense autoriteiten om naar Denemarken te vliegen, daar zij geen negatieve corona-test van maximaal 72 uur oud konden overleggen.

Later die maandag vlogen Onana, Tadic, Gravenberch en Zakaria Labyad alsnog naar Denemarken. Zij stapten op een gewone lijnvlucht van KLM, die in Billund landde. Daarmee brak Ajax volgens de Deense krant het protocol van de UEFA. Spelers mogen namelijk alleen met een privévliegtuig naar een uitwedstrijd in de Champions League reizen. Klaassen en Maarten Stekelenburg, die een dag later aankwamen, vlogen wel met een privévliegtuig de Ajax-selectie achterna.

Een overtreding van het protocol kan leiden tot een disciplinaire zaak, bevestigt de UEFA aan de Deense krant. Ajax lijkt daardoor te moeten vrezen voor een straf.