Emmenaar Pena overvallen: 'Dieven richtten pistool op hoofd'

Sergio Pena is in Peru slachtoffer geworden van een straatoverval. De overvallers hielden de speler van FC Emmen onder schot en namen de buit mee. Pena was samen op pad met zijn neef. 'Godzijdank gaat het goed met ons. Helaas gebeuren deze dingen nog steeds in ons land', laat Pena weten via Instagram.

De overval vond 's avonds plaats op een plein in Lima, de hoofdstad van Peru. 'Ik ben zojuist overvallen door twee dieven die een pistool op mijn hoofd richtten, en ketting, horloge en drie mobiele telefoons hebben meegenomen', schrijft de smaakmaker van Emmen. De overval is echter niet op beelden vastgelegd. 'Geen camera in het gebied werkt. Ongelooflijk.'

Pena heeft zijn vakantie achter de rug, maar zit nog wel in Peru. Pena werd al wel weer verwacht op de training van FC Emmen. Maar volgens RTV Drenthe waren de formaliteiten om terug te reizen nog niet in orde. Sowieso is het de vraag hoe lang Pena nog speler is van Emmen. Na de degradatie uit de Eredivisie is de kans groot dat hij vertrek. Granada en Celta de Vigo worden met hem in verband gebracht.