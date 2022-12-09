Van der Vaart ziet sleutelrol voor Frenkie: "Gaan ander Oranje zien"

Oranje treedt aan tegen een Argentinië dat in een andere formatie begint dan het tot op heden op het WK heeft gedaan. Bondscoach Lionel Scaloni kiest voor drie centrale verdedigers, als reactie op het systeem van Oranje waarin de wingbacks Denzel Dumfries en Daley Blind een belangrijke rol speelden in de achtste finale tegen de Verenigde Staten.

"De wingbacks worden op deze manier wel wat makkelijker opgevangen", analyseert Rafael van der Vaart de opstelling van de Argentijnen bij de NOS. Hij voorziet een sleutelrol voor in het kwartfinaleduel. "We krijgen vandaag een heel ander wedstrijdbeeld dan we tot nu toe gezien hebben", voorspelt hij. "Messi doet helemaal niets als zij de bal niet hebben, daarom wordt Frenkie heel belangrijk", verwacht Van der Vaart.

Voorin kiest Louis van Gaal voor Steven Bergwijn naast Memphis Depay in de spits, met Cody Gakpo daarachter op 'tien'. "Ik vind Memphis en Bergwijn vergelijkbare types", zegt Van der Vaart. Bergwijn verdween eerder in het toernooi uit de basis van Oranje, maar maakt tegen de Argentijnen zijn rentree in de basis nadat Memphis al had aangegeven het liefst met de Ajacied naast zich te spelen. "Je hoopt als trainer dat hij zijn moment nu gaat pakken", denkt Van der Vaart. "Zijn snelheid is een belangrijke kwaliteit."

Pierre van Hooijdonk vindt het jammer dat Argentinië zich aanpast aan het Nederlands elftal. "Het centrum met Cristian Romero en Nicolas Otamendi is traag. Op het moment dat je daar met twee spitsen tegen komt te staat dan kun je daar voordeel uit behalen", had de oud-spits gehoopt. "Maar dat is weg nu ze daar met drie man staan."