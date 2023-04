Bosz gelinkt aan Eredivisie-rentree, Ajax heeft Seedorf niet nodig | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 31 maart.

'Peter Bosz heeft goed nieuws voor FC Twente, rentree in Eredivisie steeds dichterbij'

De kans lijkt steeds groter te worden dat Peter Bosz volgend seizoen weer in de Eredivisie te bewonderen is. De 59-jarige trainer zou FC Twente hebben laten weten dat zijn salaris geen struikelblok hoeft te vormen voor een dienstverband in Enschede. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Driessen hekelt rol Van der Sar en adviseert Ajax met zak geld aan te kloppen in Alkmaar

Valentijn Driessen snapt niet dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur uitkomt bij de Duitser Sven Mislintat. Volgens de Telegraaf-journalist zijn er 'genoeg' geschikte Nederlandse kandidaten te vinden, bijvoorbeeld in Alkmaar. Het hele artikel lezen? Klik hier!

KKD: Heerlijk Haags kwartiertje voor ADO en Advocaat, PEC loopt uit op Heracles

PEC Zwolle had vrijdagavond aan een kleine zege genoeg om uit te lopen in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Jong FC Utrecht en profiteerde daarmee optimaal van het puntverlies van nummer twee Heracles Almelo. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Gullit onthult: 'Seedorf solliciteerde bij Ajax maar kreeg niet eens een reactie'

Clarence Seedorf heeft volgens Ruud Gullit bij Ajax gesolliciteerd naar de functie van technisch directeur. De oud-middenvelder kreeg echter niet eens een antwoord op zijn sollicitatiebrief en heeft inmiddels bij de KNVB een andere baan gevonden. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Derksen velt oordeel over Seedorf en wijst 'de grote loser van Ajax' aan

Johan Derksen ziet Clarence Seedorf niet als een geschikt technisch directeur voor Ajax. Vrijdagavond maakte Ruud Gullit bekend dat Seedorf bij Ajax gesolliciteerd zou hebben. Hij kreeg naar verluidt geen antwoord op die sollicitatiebrief en Derksen begrijpt wel waarom. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Alderweireld houdt Van Bommel en Antwerp met fraaie primeur in spoor Belgische koplopers

Mark van Bommel blijft in de Belgische Jupiler Pro League met Antwerp FC in het spoor van koploper KRC Genk en nummer twee Union Sint-Gillis. Het uitduel met laagvlieger Zulte-Waregem werd vrijdag met dank aan een unieke prestatie van Toby Alderweireld met 0-2 gewonnen. Het hele artikel lezen? Klik hier!