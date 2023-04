Feyenoord lijkt verder te kunnen kijken na nieuws uit Italië

De toekomst van Stefan de Vrij lijkt in Milaan te liggen. De 31-jarige verdediger staat volgens La Gazzetta Dello Sport op het punt om zijn aflopende verbintenis bij Internazionale te verlengen. Het nieuwe contract zal doorlopen tot de zomer van 2025.

De Vrij heeft Inter-voorzitter Giuseppe Marotta mondeling toegezegd dat hij akkoord is met een verlenging van zijn contract. De Oranje-international zal onder dezelfde voorwaarden - een jaarsalaris van vier miljoen euro - de komende twee jaar in Milaan blijven.

Artikel gaat verder onder video

De contractverlenging zal binnenkort officieel worden gemaakt. Voor Feyenoord is dat slecht nieuws. De club uit Rotterdam ondernam afgelopen winter een poging om de verloren zoon terug te halen, maar kreeg toen nul op het rekest. Nu De Vrij op het punt staat zijn contract bij Internazionale te verlengen, kan Feyenoord ook een streep zetten door zijn zomerse komst.

De Vrij, die in de zomer 2018 op transfervrije basis de overstap van Lazio naar Internazionale maakte, komt in de huidige jaargang minder aan spelen toen dan in de voorgaande seizoenen. Het gebrek aan speeltijd was voor Ronald Koeman reden om hem aanvankelijk niet op te roepen voor het Nederlands elftal. De Vrij werd na de ziekte-uitbraak alsnog aan de Oranje-selectie toegevoegd, maar verliet vervolgens vroegtijdig het trainingskamp vanwege een op handen zijnde gezinsuitbreiding.