Johan Derksen heeft vernietigend oordeel na eerste helft tegen Gibraltar al klaar

Het Nederlands elftal kan nog niet imponeren tegen Gibraltar. Bij rust staat de ploeg van Ronald Koeman met 'slechts' 1-0 voor. De analisten van Vandaag Inside zijn bepaald niet onder de indruk, maar verwachten wel dat Oranje na de pauze nog veel doelpunten gaat maken.

"Niet om aan te zien", zo beschrijft Johan Derksen de eerste helft. "Dat kun je de mensen echt niet aandoen. Zonde dat het uitgezonden wordt. Het lijkt niet eens op voetbal." Hij zegt dat niet zodat tv-kijkers switchen naar SBS6, voegt hij toe. "Nee hoor, ik kan me niet voorstellen dat veel mensen de tweede helft nog blijven kijken."

René van der Gijp vindt de wedstrijd saai vanwege het enorme krachtsverschil. "Het is altijd het leukste om naar twee ploegen te kijken die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Sparta – FC Utrecht bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Maar dit is zo ongelijkwaardig. Die mensen kunnen er zo weinig van, dat ze alleen maar tegenhouden. Dat houden ze vaak wel 45 minuten vol. Die energie hebben ze meestal wel."

"In de tweede helft loopt dat terug en schiet je er nog wel drie of vier in", voorspelt Van der Gijp. Ook Derksen denkt dat het 'nog wel 5-0' wordt. "Er loopt bij dat elftal een 41-jarige middenvelder naar adem te happen. Die kan het niet meer bijbenen. Het is zonde dat mensen er een kaartje voor moeten kopen."