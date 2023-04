Oranje stelt weer teleur en wint met povere cijfers van Gibraltar

Het Nederlands elftal heeft maandagavond 'slechts' met 3-0 gewonnen van Gibraltar. De ploeg van Ronald Koeman wilde zich revancheren na de blamage tegen Frankrijk, maar kon in de eigen Kuip niet zorgen voor een gehoopte monsterscore. Ondanks ontzettend veel kansen bleef de uitslag beperkt tot 3-0.

Oranje had zoals gezegd wat goed te maken na de blamage tegen Frankrijk (4-0). Ronald Koeman wijzigde zijn elftal flink. Zo waren er basisplaatsen voor Wout Weghorst, Mathijs de Ligt en Denzel Dumfries. Ook Mats Wieffer mocht starten bij de eerste elf en maakte zodoende zijn debuut voor de nationale ploeg. Daarnaast koos de bondscoach ervoor om Memphis Depay een linie terug te laten zakken naar de 'tien-positie'. Met deze opstelling moesten de Nederlanders zich revancheren, en wel tegen Gibraltar. Dat mag normaal gesproken geen probleem zijn voor Oranje. Echter staan de Gibraltarezen nog boven Nederland in deze EK-kwalificatiepoule, omdat zij vrijdagavond 'slechts' met 0-3 van Griekenland verloren.

Het spelbeeld was eigenlijk op voorhand al duidelijk. Oranje moest een muur van Gibraltar-spelers zien te doorbreken. De ploeg van Koeman liet vanaf minuut één de aanvallende intenties zien en creëerde wat mogelijkheden. Na twintig minuten was Wieffer het dichtstbij de openingstreffer. De Feyenoord-middenvelder, die de meeste balcontacten had van alle spelers op het veld, streepte de bal van afstand rakelings naast. Vlak daarna werd de ban alsnog gebroken. Dumfries stoomde op aan de rechterkant en kon de bal voorgeven op Memphis. De aanvaller die vrijdagavond nog faalde vanaf de penaltystip, kopte de voorzet binnen en bracht Oranje aan de leiding. De Atletico Madrid-spits maakte daarmee zijn 44ste interlanddoelpunt. Robin van Persie is de all-time topscorer van het Nederlands elftal.

Raak! Memphis kopt Oranje in de 23ste minuut op 1-0 tegen Gibraltar. #nedgib pic.twitter.com/15UwFcZkFN — NOS Sport (@NOSsport) March 27, 2023

Met 1-0 nam Oranje vanzelfsprekend geen genoegen en ging het op zoek naar de volgende treffers. Een monsterscore werd min of meer geëist tegen een tegenstander als Gibraltar. De bezoekers kwamen maar zelden over de middenlijn en bleven verder gaan met tegenhouden. Het Nederlands elftal, dat in aanvallend opzicht af en toe te voorspelbaar was, kreeg met Depay, Georginio Wijnaldum en Weghorst wel een aantal kansen op de score te verdubbelen. Desalniettemin lukte het de ploeg van Koeman niet om nog voor rust de 2-0 te maken. Zodoende was de boodschap voor de tweede helft duidelijk.

Hoopvolle start van de tweede helft.

Oranje ging na rust door waar het mee bezig was en zette de druk er vol op. Dit resulteerde in succes. Dumfries kon voor de tweede keer de bal voorgeven en vond dit keer linksback Nathan Aké. De verdediger kopte uitstekend binnen via de paal en verdubbelde daarmee de score. Even later hielden alle Feyenoord-fans hun hart vast. Vrijdagavond raakte sterkhouder Lutsharel Geertruida geblesseerd en lijkt maanden uitgeschakeld. Ditmaal werd Wieffer hard aangepakt door Gibraltar-middenvelder Liam Walker. De overtreding was zelfs zo gemeen, dat Walker mocht inrukken. Het werd elf tegen tien en gelukkig kon Wieffer door.

Gibraltar bleef doen wat het met elf man al aan het doen was. De bezoekers verdedigden met man en zorgden er met man en macht voor dat de 3-0 niet op het bord kwam. Spits Jamie Coombes werd naar de kant gehaald voor een extra verdediger. Ondertussen had Nederland al dertig doelpogingen ondernomen. 2-0 was zoals gezegd een magere afspiegeling van het spelbeeld, die eigenlijk te lang op het scorebord bleef staan. Nederland kreeg kansen genoeg, maar kon in de 83ste minuut pas de derde treffer produceren. Weer was het Aké die de goal voor zijn rekening nam.

Nederland had gehoopt op een monsterscore, maar die kwam er niet. De ploeg van Koeman won maar met 3-0 en dat is eigenlijk te weinig om de zure nasmaak van Frankrijk weg te spoelen.