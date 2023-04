Succestrainer Renard stapt verrassend op bij Saoedi-Arabië

Op het WK in Qatar was Saoedi-Arabië verantwoordelijk voor misschien wel de grootste verrassing van het toernooi, door in de groepsfase van de latere wereldkampioen Argentinië te winnen. Drie maanden na de eindronde neemt Hervé Renard verrassend afscheid als bondscoach.

Renard was sinds 2019 verantwoordelijk voor de nationale ploeg van Saoedi-Arabië. De 54-jarige Fransman stond bepaald niet voor het eerst als bondscoach voor de groep. Eerder werkte hij in diezelfde hoedanigheid voor onder meer Angola, Ivoorkust en Marokko. Tussendoor trainde hij ook de Franse clubs FC Socaux en LOSC Lille.

Na bijna vier jaar is zijn dienstverband in Saoedi-Arabië echter op zijn eigen verzoek ontbonden. Dat maakt de Saoedische voetbalbond via Twitter bekend. Het vertrek van Renard heeft alles te maken met een mooie overstap die hij gaat maken naar zijn vaderland. Naar verwachting wordt hij op korte termijn gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Franse vrouwenelftal.

In Frankrijk wordt Renard de opvolger van Corinne Diacre, die eerder deze maand door de Franse bond op straat werd gezet. Vanwege een hoog oplopend conflict met de spelersgroep was haar positie niet langer houdbaar. Verscheidene speelsters, zoals aanvoerder Wendie Renard en ervaren speelsters Marie-Antoinette Katoto en Kadidiatou Diani, hadden aangekondigd niet langer voor hun land te willen uitkomen zolang Diacre nog in functie was. Komende zomer neemt Frankrijk deel aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. In groep F treft de ploeg Brazilië, Jamaica en Panama.