Uitstekend nieuws voor Vitesse, updates rondom Frenkie de Jong | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 28 maart.

Vitesse krijgt uitstekend nieuws: licentie niet langer in gevaar

Vitesse hoeft tóch niet langer te vrezen voor haar voortbestaan. De club heeft een akkoord bereikt met de stadioneigenaar over het aflopende huurcontract. Er is een akkoord tot in elk geval 2030, waarmee het grootste gevaar (namelijk het intrekken van de licentie door de KNVB) voorlopig verdwenen is. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Ook clubicoon Van Polen (37) ontvangt ontslagbrief van PEC Zwolle

Het aflopende contract van aanvoerder Bram van Polen (37) wordt formeel opgezegd bij PEC Zwolle. De Harderwijker speelt al jaren bij de ploeg uit Zwolle en lijkt dit seizoen weer te promoveren naar de Eredivisie. Vorig jaar degradeerde PEC nog uit die competitie. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Drie betaalzenders balen van ESPN: Viaplay, RTL en Amazon wilden Eredivisie-rechten

ESPN gaat binnenkort een deal sluiten met alle Ere- en Eerste Divisie-clubs voor de tv-rechten. De betaalzender heeft 1,7 miljoen euro geboden voor alle duels in de hoogste twee divisies van Nederland. Daar komt binnenkort een akkoord over, maar dat is tegen het zere been van een aantal concurrerende zenders. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

El Yaakoubi reageert op ophef OneLove-band: 'Over Dusan Tadic werd niks gezegd'

Redouan El Yaakoubi is nog steeds niet van plan om zijn mening over de OneLove-band bij te stellen en vindt het raar dat hij wel te maken met ophef kreeg, maar Dusan Tadic, die de band onder zijn normale aanvoerdersband deed, niet. Sinds deze week is de speler geen aanvoerder meer bij Excelsior en dat komt door een meningsverschil over de OneLove-campagne. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Lofzang voor Frenkie: 'Hij is het heden en de toekomst van FC Barcelona'

Frenkie de Jong (25) wilde in de afgelopen zomer bij FC Barcelona blijven, terwijl de Catalaanse grootmacht hem graag voor een groot bedrag had verkocht. Dat had weliswaar niet zozeer met zijn kwaliteiten te maken, maar vooral met de financiële situatie. Een jaar later is de situatie anders en wil Xavi de smaakmaker eigenlijk niet kwijt. In Catalonië zijn ze lovend over hem. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'El trauma que viene': herhaling van zetten dreigt voor Frenkie de Jong

FC Barcelona wacht volgens Marca wederom een financieel uitdagende zomer. Er zijn nog steeds grote salarisproblemen en die kunnen niet enkel worden opgelost door te snijden in de salariskosten. Barça moet spelers gaan verkopen, zo concludeert de Spaanse krant. Frenkie de Jong wordt genoemd als mogelijke vertrekker. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!





'Koeman haalt opgelucht adem: Frenkie krijgt uitstekend blessurenieuws bij FC Barcelona'

Frenkie de Jong (25) ligt op schema om op tijd fit te zijn voor de Copa del Rey-kraker tegen Real Madrid. De middenvelder ontbrak in de afgelopen periode bij het Nederlands elftal vanwege een hamstringblessure, die hij in de slotsecondes opliep tegen ook Real Madrid in de met 2-1 gewonnen El Clásico voor de Spaanse competitie. Mogelijkerwijs kan hij over een kleine week alweer op het veld staan. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!