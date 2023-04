Van Hooijdonk ziet Koeman koken van woede; Van der Vaart spot een sneer

Ronald Koeman is in sommige opzichten geschrokken van zijn eerste wedstrijden sinds zijn terugkeer als bondscoach van Oranje. De kater van de nederlaag tegen Frankrijk (4-0) kon met een schamele 3-0 zege op Gibraltar niet echt worden weggespoeld. Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zagen Koeman 'koken van woede' en een verkapte sneer uitdelen.

"Dingen als het positiespel en de balcirculatie zijn me niet meegevallen. Daar zullen we ons echt in moeten verbeteren", erkende Koeman in gesprek met de NOS. "Het is duidelijk dat het voetballend veel beter moet. Ook vanavond was het te weinig. Het zijn niet de leukste wedstrijden, omdat de tegenstander logischerwijs niet meewerkt. Dat is moeilijk, alleen we hebben natuurlijk te weinig goals gemaakt."

Vanaf het begin was Oranje onnauwkeurig, zag Koeman. Ondanks een torenhoog aantal doelpogingen (48) bleef het aantal grote, uitgespeelde kansen beperkt. "Na de 1-0 werd het iets beter, maar we hadden niet de vorm om heel veel grote kansen te creëren. Het was minder dan ik gehoopt had."

Koeman heeft de afgelopen week 'constante onrust' ervaren, met name door de personele problemen. "Ook vanavond kon ik niet iedereen wisselen. Cody Gakpo, Matthijs de Ligt en Mats Wieffer konden niet de hele wedstrijd spelen", somde hij op. "Verder viel Memphis Depay met een blessure uit. Ik heb in mijn eerste periode als bondscoach niet zo'n week meegemaakt als deze en hoop dat ook niet meer mee te maken."

De bondscoach werd ook gevraagd of hij het optreden van debutant Mats Wieffer beschouwde als een lichtpuntje. "Ja, oké, hij heeft gedaan wat hij kon. Dat hebben we deze week ook gezien. Dan traint hij en als je het hebt over het voetbal, positiespel of functionele techniek, dan is hij al veel verder."

Die laatste quote werd uitgelicht door de analisten in De Kuip. "Hij kan mooi boos zijn. Hij heeft gewoon een kloteweek gehad. Hij geeft weer een sneer. Hij zegt: we hebben op de training gezien dat Wieffer in het positiespel de beste is die we momenteel hebben", aldus Van der Vaart. Van Hooijdonk: "Daar zit ook een bondscoach die kookt. Die kookt echt van woede."