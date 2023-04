Valentijn Driessen is het niet eens met keuze van Arne Slot: 'Ik zou hem in de basis zetten'

Valentijn Driessen hoopt niet dat Arne Slot in de basis van Feyenoord kiest voor Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller uit Iran wordt tegen AS Roma weer aan de aftrap verwacht. Driessen ziet liever dat de rechterflank van Feyenoord door een andere dribbelaar wordt bestreken.

"Ik zou Paixão in de basis zetten", aldus Driessen in een video-item voor De Telegraaf. "Ik hoorde dat Slot waarschijnlijk kiest voor Jahanbakhsh, maar dan denk je verdedigend. Dan wil je gaan tegenhouden en dat is niet het spel van Feyenoord, dat is juist het aanvallende. Ze krijgen in Rome ongetwijfeld meer ruimte dan in Rotterdam. Paixão is veel sneller en heeft een goede voorzet. Ik denk dat je met Paixão veel gevaarlijker kan worden. Jahanbakhsh gaf vorige week niet thuis."

Driessen verwacht ook een lastige avond voor AZ, dat een 2-0 achterstand moet wegpoetsen tegen Anderlecht. "Ze missen Karlsson, een speler die het verschil kan maken met doelpunten, assists en acties. Dan blijft er niet zo heel veel bijzonders over in Alkmaar. Dit is voor Anderlecht de enige prijs, dus dat zal een moeilijk verhaal worden. Het zou voor AZ wel een mooie beloning zijn om toch de halve finale van de Conference League te halen. Dat geeft uitstraling aan de club, at is vorig jaar gebleken bij Feyenoord."

Toch heeft Driessen er vertrouwen in dat er na AZ - Anderlecht (18.45 uur) en Roma - Feyenoord (21.00 uur) nog altijd twee Nederlandse clubs actief zullen zijn in Europa. "Ik ga daar wel vanuit, als positief gestemd mens", vertelde Driessen met een kleine knipoog. "Twee halve finalisten en wellicht twee finalisten. Als je de mogelijke tegenstanders van een eventuele halve finale ziet, dan moet dat ook mogelijk zijn." AZ treft bij winst West Ham United of KAA Gent, Feyenoord moet na een zege tegen Bayer Leverkusen of Union Sint-Gillis.