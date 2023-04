Eerste halvefinalisten Champions League bekend, ophef om Gözübüyük | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 18 april.

Real Madrid vergroot sportieve malaise van uitzonderlijk slordig Chelsea

Real Madrid heeft zich dinsdagavond gekwalificeerd voor de halve finale van de Champions League. Na de eerdere 2-0 zege op Chelsea won de ploeg van Carlo Ancelotti in Londen met dezelfde marge: 0-2. Rodrygo maakte beide doelpunten. Voor het Chelsea van interim-trainer Frank Lampard komt maar geen einde aan de sportieve malaise; men wacht al zeven wedstrijden op een overwinning. In de halve finale is Manchester City of Bayern München de tegenstander van Real. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Artikel gaat verder onder video

AC Milan dompelt Napoli in rouw en bereikt halve finale Champions League

AC Milan is ten koste van Napoli doorgedrongen tot de halve finale van de Champions League. Nadat de ploeg van trainer Stefano Pioli vorige week in het eigen San Siro al met 1-0 had gewonnen van de koploper in de Serie A, werd het dinsdag in het Stadio Diego Armando Maradona 1-1. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Fransen bekritiseren UEFA na aanstelling Gözübüyük voor Conference League-duel

Serdar Gözübüyük is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter bij het duel tussen OGC Nice en FC Basel, aanstaande donderdag in de kwartfinale van de Conference League. Omdat Frankrijk en Nederland dicht bij elkaar staan in de UEFA-coëfficiëntenranglijst wekt die beslissing vraagtekens op aan Franse zijde. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Waarom Feyenoord last kan hebben van de uitschakeling van Napoli

Napoli is dinsdag uitgeschakeld in de Champions League. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de koploper van de Serie A, ook Feyenoord zou last kunnen hebben van de triomf die AC Milan in Napels behaalde. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Rondo loopt uit de hand: Onana krijgt ruzie op training Inter

André Onana heeft het aan de stok gekregen met Marcelo Brozovic op de training van Inter. De doelman was het middelpunt van een rondo en ging hard door op Brozovic in een poging de bal te veroveren. Niet veel later sloeg de vlam in de pan. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Accent van Mexx Meerdink, uit de Achterhoek, zorgt voor verbazing en grappen

Een interview met Mexx Meerdink na de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en AZ zorgt voor de nodige reacties op Twitter. Die gaan niet zozeer om wát hij zegt, maar om de manier waarop: zijn accent wekt verbazing en wordt vergeleken met dat van Noa Lang. Maar waar Lang opgroeide in de Randstad, komt Meerdink uit de Achterhoek... Het hele artikel lezen? Klik hier!