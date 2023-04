'Grote schoonmaak aanstaande bij Manchester United: dertien spelers in onzekerheid'

Erik ten Hag is volgens Simon Jones van de Britse tabloidkrant Daily Mail van plan om in de zomer schoon schip te maken bij Manchester United. Tot dertien spelers zouden op zoek mogen naar een nieuwe club. Eén van hen is Donny van de Beek.

Er staat op het gebied van uitgaande transfers het nodige te gebeuren op Old Trafford. Manchester United wil doorselecteren en onder meer Van de Beek lijkt daar het slachtoffer van te worden. Volgens Jones zijn er ook grote twijfels over de toekomst van onder meer Anthony Elanga, Eric Bailly, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles, Brandon Williams en Anthony Martial in Manchester.

Het is geen geheim dat Manchester United ondertussen rondkijkt voor nieuwe spelers. De komst van een spits lijkt de hoogste prioriteit te hebben. In januari werd Wout Weghorst op huurbasis aangetrokken en hoewel hij mogelijk ook volgend seizoen op Old Trafford is te bewonderen, wordt hij niet gezien als eerste spits voor de lange termijn. Harry Kane zou de droomversterking zijn.

Tegelijkertijd oriënteert Manchester United zich op andere posities op de transfermarkt. De club zou in elk geval op zoek zijn naar een middenvelder, centrale verdediger, rechtsback en mogelijk ook een keeper. Voor de rechtsbackpositie lijkt Manchester United te zijn uitgekomen bij Jeremie Frimpong, terwijl scouts van The Red Devils vorige week Orkun Kökçü (en Santiago Giménez) bekeken in de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax.