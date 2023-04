Hugo Borst vindt dat Joey Kooij op non-actief gezet moet worden door de KNVB. De voetbalanalist neemt het Kooij kwalijk dat de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam niet werd stilgelegd in de blessuretijd, toen bier op het veld werd gegooid door supporters van de club uit Enschede.

"FC Twente mag Joey Kooij dankbaar zijn dat hij de wedstrijd niet stillegde", schrijft Sparta-aanhanger Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "De KNVB moet deze overschatte scheidsrechter echter meteen op non-actief zetten." Kooij zette de wedstrijd wel kort stop toen supporters van Twente plastic ballen het veld op gooiden, maar liet het gedrag van de fans in de blessuretijd onbestraft. Sterker nog: hij kende Spartaan Shurandy Sambo een tweede gele kaart toe vanwege vermeend provocerend juichen.

Lees ook: Joey Kooij legt wedstrijd FC Twente - Sparta na opmerkelijke actie stil

Artikel gaat verder onder video

Het was zeker niet de enige wedstrijd met ongeregeldheden dit weekend. "Waar staan we nu? De grote meerderheid, menen we, lijdt onder de eenling. Maar de eenling is helemaal geen eenling. De voetbalwereld zelf is kuis verrot", constateert Borst. Als voorbeeld noemt hij Ajax-aanvaller Dusan Tadic, die tegen PSV 'naar zijn hoofd greep en spartelde', terwijl er niks aan de hand was. "Hij is aanvoerder en moet het goede voorbeeld geven, maar zijn slechte acteerwerk ontmaskert hem als bedrieger."

"We zagen Arne Slot gisteren weer misbaar maken bij de vierde man om een overtredinkje dat niet werd bestraft", voegt Borst toe. "Arne Slot, de grote leider van Feyenoord, jut de boel op, terwijl hij het voorbeeld moet geven. Na afloop zei Ron Jans, trainer van FC Twente, denigrerend tegen zijn collega Maurice Steijn: 'Gefeliciteerd met je puntje'. Respectloos en onbegrijpelijk van iemand met hersens. Jans en Steijn zeuren trouwens te vaak tegen vierde mannen en (assistent-)scheidsrechters."