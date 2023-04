Mishandelde scheidsrechter, agressieve Weghorst en teleurgestelde Álvarez | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zondag 16 april.





Álvarez kan schorsing maar niet begrijpen: 'Ik ben heel boos. Ik verdien deze gele kaart niet'

Edson Álvarez kan niet geloven dat hij geschorst is voor de topper tegen PSV. De Mexicaanse mandekker maakte een overtreding die hem een gele kaart opleverde tegen FC Emmen en dus de topper gaat kosten. "Ik ben heel boos om eerlijk te zijn", aldus Álvarez tegenover ESPN. Hele artikel lezen? Klik hier!

Artikel gaat verder onder video

Schokkende video: scheidsrechter mishandeld op de amateurvelden

Een scheidsrechter is mishandeld op de amateurvelden. Beelden van die mishandeling zijn opgedoken op Dumpert: te zien is dat de scheidsrechter enkele klappen krijgt uitgedeeld van een persoon die zich met de situatie bemoeit. Het is nog niet bekend welke clubs betrokken waren bij het incident. Video bekijken? Klik hier.

Domper voor Feyenoord: sleutelspeler loopt schorsing op, besef daalt meteen in

Feyenoord kent zondag weinig problemen in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur, maar is toch niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Quilindschy Hartman pakte een gele kaart en is daardoor geschorst voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Hele artikel lezen? Klik hier!





Bloedige vechtpartij: ultra's gaan onderling met elkaar op de vuist en belanden in ziekenhuis

Vijf ultra's van Genoa zijn opgenomen in het ziekenhuis na een onderlinge vechtpartij. Op het Piazza Galileo Ferraris, vlak naast het stadion van Genoa, gingen de ultra's zaterdag met elkaar op de vuist na de wedstrijd tegen Perugia (2-0 zege) in de Serie B. Op sociale media gaan beelden rond van de bloedige vechtpartij. Hele artikel lezen? Klik hier!





Weghorst laat frustraties de vrije loop en maakt slaande beweging

Opvallende beelden van de slotfase van de wedstrijd tussen Nottingham Forest en Manchester United. Een gefrustreerde Wout Weghorst, die als invaller zijn opwachting maakte, leek een slaande beweging te maken richting tegenstander Moussa Niakhaté. Video zien? Klik hier!