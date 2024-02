Nederlands bekerfeestje in Frankrijk, piepjonge Barcelona-debutant | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zaterdag 29 april.

Toulouse slacht Nantes in bekerfinale, Nederlanders eisen absolute hoofdrollen op

Toulouse heeft zaterdagavond op meer dan overtuigende wijze beslag gelegd op de Coupe de France. De ploeg van Branco van den Boomen, Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal was in het Stade de France in Parijs veel te sterk voor FC Nantes, dat met 5-1 werd verslagen. De Nederlanders (en de in Nederland geboren Marokkaan) eisten absolute hoofdrollen voor zichzelf op.

Barcelona heeft op historische avond geen kind aan Betis

FC Barcelona heeft de voorsprong op Real Madrid in La Liga zaterdagavond weer teruggebracht naar elf punten. De Catalanen hadden na een aantal mindere weken geen kind aan Real Betis, dat in het Camp Nou met 4-0 werd afgedroogd. In de slotfase maakte de vijftienjarige Lamine Yamal zijn langverwachte debuut bij Barça.

'Kökçü in belangstelling zes Premier League-clubs', The Mirror noemt grootste kanshebber

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü heeft over belangstelling niet te klagen. Volgens de Britse krant The Mirror zijn liefst zes clubs uit de Premier League geïnteresseerd in de middenvelder. Daarbij lijkt één club volgens de krant de beste papieren te hebben om Kökçü na dit seizoen te strikken.

Strijd om CL-ticket in Italië blijft ongemeen spannend na knotsgekke slotfase bij Roma-Milan

AS Roma en AC Milan hebben na een knotsgekke slotfase met 1-1 gelijkgespeeld in de Italiaanse Serie A. Tammy Abraham leek de thuisploeg in de vierde minuut van de blessuretijd met een late treffer de zege te gaan bezorgen, maar Alexis Saelemaekers maakte in de dying seconds alsnog gelijk. Daardoor blijft de strijd om een ticket voor de Champions League ongemeen spannend in de Serie A.

Sepp van den Berg met droomrentree direct van levensbelang in degradatiestrijd Schalke 04

Sepp van den Berg (21) heeft zaterdagavond een droomrentree beleefd in het shirt van Schalke 04. De Nederlandse verdediger, die door Die Königsblauen wordt gehuurd van Liverpool, tekende in het Bundesliga-duel met Werder Bremen voor de gelijkmaker, waarna zijn elftal uitliep naar een 2-1 overwinning en daarmee drie belangrijke punten pakte in de strijd tegen degradatie.

Openhartige Virgil van Dijk begrijpt zware kritiek: 'Weet dat ze gelijk hebben'

Virgil van Dijk was jarenlang een indrukwekkend bastion van rust in de nauwelijks te passeren verdediging van Liverpool. Dit seizoen is alles anders; de ploeg incasseerde al 39 tegentreffers in de Premier League en na jaren van loftuigingen krijgt Van Dijk voor het eerst in zijn Liverpool-periode te maken met zware kritiek. En die is terecht, zo vindt hij zelf.