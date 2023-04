Osimhen kan zoekend Napoli niet helpen aan succesje vlak voor kraker in Champions League

Napoli heeft zaterdagavond weinig vertrouwen getankt in aanloop naar een cruciale wedstrijd in de Champions League. De aanstaand kampioen van de Serie A kwam in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Hellas Verona. Daar kon de teruggekeerde Victor Osimhen ook niks aan veranderen.

De afgelopen weken zit er wat zand in de motor van Napoli, dat twee keer werd verslagen door AC Milan. In de competitie leed de trotse koploper een pijnlijke 0-4 nederlaag en in de Champions League bleek Milan vervolgens met 1-0 te sterk in de heenwedstrijd. De wedstrijd tegen laagvlieger Hellas Verona leek een ideale kans om wat vertrouwen te winnen, maar daar slaagde Napoli niet in.

Napoli begon in eigen huis zonder Khvicha Kvaratskhelia, terwijl Victor Osimhen na een blessure weer op de bank kon zitten. In de tweede helft voelde trainer Luciano Spalletti zich genoodzaakt om beide goalgetters toch binnen de lijnen te brengen. Dat was niet voldoende om de bezoekers uit Verona over de knieën te krijgen. De degradatiekandidaat hield stand en stapte met een 0-0 gelijkspel van het veld.

Het puntenverlies heeft voor Napoli amper gevolgen in de strijd om de landstitel. Het verschil met nummer twee Lazio is veertien punten in het voordeel van de ploeg uit Napels. Er staan nog negen wedstrijden op de planning. Toch zal men bij Napoli balen, aangezien er aanstaande dinsdag moet worden gepresteerd in de Champions League. In eigen huis moet Napoli een 0-1 achterstand wegpoetsen tegen Milan.