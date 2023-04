Politie grijpt in bij Stadio Olimpico: veertig Nederlanders naar politiebureau

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord heeft de Italiaanse politie in totaal veertig Nederlanders aangehouden die probeerden Stadio Olimpico binnen te komen. De fans werden afgevoerd naar het politiebureau, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Vermoedelijk honderden supporters hebben met name via doorverkoopwebsite Viagogo kaarten bemachtigd, ondanks dat ze eigenlijk niet welkom zijn. De politie controleerde bij de toegangspoorten de paspoorten van supporters. Nederlanders mochten niet naar binnen; zelfs kaarten van in Italië wonende Nederlandse studenten, die beschikken over Italiaanse burgerservicenummers, werden geblokkeerd.

Op sociale media meldden journalisten al dat hun paspoorten werden ingenomen en gecontroleerd. Er was de autoriteiten veel aan gelegen om alle Feyenoord-fans buiten het stadion te houden.