PSV wint lastige uitwedstrijd: Bayern en Barcelona slaan toe in titelstrijd | FCUpdate Recap

NEC-fans vieren feest en Tannane imponeert, maar PSV pakt de punten

PSV heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen NEC. De Eindhovenaren wonnen met 2-4 en overnachten daardoor als nummer twee, met een punt meer dan Ajax. Zondag gaat Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles.

Emmen slaat in extremis toe en stuurt Cambuur naar rand van de afgrond

FC Emmen heeft zaterdagavond een cruciale overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien won op bezoek bij directe concurrent SC Cambuur met 1-2. De winnende treffer van Jeroen Veldmate viel diep in de blessuretijd.

Degradatieproblemen nemen toe voor Vitesse na nederlaag bij RKC

RKC heeft Vitesse zaterdagavond nog dieper in de problemen gebracht. De geplaagde Arnhemse club kende een hectische week en moest in Waalwijk zien te ontsnappen aan de naderende degradatieplekken. Dat ontsnappen lukte de ploeg van Phillip Cocu echter niet en zodoende werd er weer verloren. RKC hield in de tweede helft vrij gemakkelijk stand en boekte een 1-0 overwinning.

Blunder van Kobel helpt Bayern in Der Klassiker langs concurrent Dortmund

Bayern München is de nieuwe koploper van de Bundesliga. Bij het debuut van trainer Thomas Tuchel werd er overtuigend met 4-2 gewonnen van directe concurrent Borussia Dortmund. Met nog acht wedstrijden voor de boeg heeft de titelhouder een voorsprong van twee punten op de achtervolger.

Arsenal schrikt niet van Manchester City en blijft op titelkoers in Engeland

Arsenal heeft zaterdagmiddag geen steek laten vallen in de strijd om het kampioenschap in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta had in het eigen Emirates Stadium weinig problemen met laagvlieger Leeds United. De koploper stapte uiteindelijk met een 4-1 overwinning van het veld.

Barcelona maakt geen fout bij hekkensluiter en kan kampioenschap ruiken

FC Barcelona heeft zaterdagavond een gemakkelijke overwinning geboekt op bezoek bij Elche. De koploper van La Liga had weinig te duchten van de hekkensluiter en zegevierde met 0-4 in het Estadio Manuel Martínez Valero. De ploeg van trainer Xavi zette zo een nieuwe stap richting de landstitel.