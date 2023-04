Reactie van Yesilgöz biedt weinig hoop op serieuze actie

Het kabinet gaat in gesprek met voetbalclubs en de KNVB naar aanleiding van de ongeregeldheden bij Feyenoord - Ajax. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid biedt echter weinig hoop op een bevredigende oplossing vanuit het kabinet.

"Als je dit doet ben je gewoon niet goed bij je hoofd", zei Yesilgöz donderdag voor de camera van de NOS, voorafgaand aan de ministerraad. "Ik wil eerst weten wat er precies is gebeurd. Had deze persoon een stadionverbod? Zijn de anderen die gooiden ook opgepakt? Is de handhaving niet goed gegaan of was er iets anders aan de hand?"

"Dit zijn wedstrijden waar uitsupporters niet eens bij kunnen. Dat is voor de gemiddelde uitsupporter, die gewoon leuk naar een wedstrijd wil gaan, verschrikkelijk", voegde ze toe. "En als je zo doorgaat, ga je naar een setting dat je eigen supporters niet eens meer kunnen komen. Er zit hier ook echt een flinke eigen verantwoordelijkheid voor de supporters om te zeggen: doe even normaal."

De oproep van Yesilgöz heeft weinig om het lijf. Supportersverenigingen keuren het gedrag van de eigen fans geregeld af - FSV De Feijenoorder deed dat woensdagavond al vrijwel meteen – maar daarmee zullen de incidenten niet verdwijnen. Dat het Nederlandse systeem van straf en registratie niet goed functioneert, bleek uit het feit dat PSV-supporter Dylano K. ondanks een stadionverbod het veld op kwam tijdens het duel met Sevilla.

Het kabinet lijkt de verantwoordelijkheid dus af te schuiven op de supporters. De enige mogelijke maatregel die Yesilgöz noemt – een verbod op thuissupporters – lijkt te draconisch en geen levensvatbare oplossing voor de lange termijn. Voor de veelal geprezen Engelse aanpak – een meldplicht bij de politie voor personen met een stadionverbod wanneer hun club in actie komt – zou actie van het kabinet nodig zijn om bijvoorbeeld de mankracht bij de politie op te voeren. Daar laat het kabinet zich niet over uit.

Ook minister Conny Helder voor Sport komt in een reactie niet met oplossingen. "Rivaliteit in de sport is prachtig, maar er zijn blijkbaar mensen die moeite hebben met het verschil tussen rivaliteit en openlijke vijandschap", wil ze erover kwijt via een woordvoerder.