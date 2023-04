Tebas vreest doemscenario: 'Jullie Eredivisie wordt dan sportief en economisch vernietigd'

Javier Tebas blijft fel gekant tegen de komst van een Super League. Hoewel inmiddels een 'open' variant op tafel ligt, zonder vaste deelnemers, denkt Tebas dat 'grotendeels altijd dezelfde clubs' in de hoogste Super League-divisie zullen spelen. De verschillen tussen de grootste clubs en de rest worden nog groter, verwacht Tebas.

Volgens de voorzitter van LaLiga zullen landelijke competities 'sportief en economisch vernietigd worden'. "De Serie A, de Bundesliga, La Liga, jullie Eredivisie, et cetera", zegt Tebas in een interview met het Algemeen Dagblad. "Als jouw nationaal kampioenschap niet de mogelijkheid geeft om je te kwalificeren voor de hoogste divisie in Europa, dan wordt jouw landelijke competitie veel minder interessant."

"En dat is juist wat we hebben opgebouwd in vele decennia: het geheel van nationale competities en Europese competities samen is een succesmodel. Oké, uiteraard zijn er dingen die níét goed gaan, die volkomen verkeerd gaan zelfs", erkent Tebas.

Hij wijst naar twee voorbeelden. "Clubs die Europees voetbal spelen, halen daar nu zoveel inkomsten uit dat er een heel groot gat ontstaat met de rest van de clubs in eigen land. En het is verkeerd geweest dat in 2016 is besloten tot meer Champions League-plekken voor clubs uit grote competities."

