Live voetbal

Stekelenburg overtuigd: ‘Kan bijna niet anders dan dat Smit bij Oranje zit’

16 maart 2026, 10:38
Jeroen Stekelenburg
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Ruim twee jaar ervaring als verslaggever en redacteur van FCUpdate.

Kees Smit gaat vrijdag een oproep krijgen voor het Nederlands elftal, zo denkt Jeroen Stekelenburg. De NOS-verslaggever stelt bij Studio Voetbal dat hij aan de middenvelder van AZ merkt dat hij weet dat hij er dicht tegenaan zit.

Ronald Koeman maakt vrijdag de selectie van het Nederlands elftal bekend voor de oefenduels met Noorwegen en Ecuador. Stekelenburg verwacht dat Smit dan te horen krijgt dat hij er voor het eerst bij zit. “Als hij hem er bij het WK bij wil hebben, zal hij hem er toch nu wel bij gaan nemen”, aldus de verslaggever.

Artikel gaat verder onder video

Sinds het begin van de kwalificatiecyclus voor het WK maakt de KNVB de voorselecties niet meer openbaar. Echter, Koeman maakt er nog altijd iedere keer eentje, die volgens Stekelenburg ook met clubs wordt gedeeld. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt of de broer van Stekelenburg, AZ-assistent Maarten Stekelenburg (niet de oud-keeper), hier niet meer over weet. “Die heb ik hier niet over gesproken, maar hij zou het denk ik wel weten”, geeft de verslaggever aan.

Na afloop van het duel tussen AZ en Heracles Almelo (4-0) werd Smit in een interview gevraagd naar het Nederlands elftal. Stekelenburg stelt dat hij merkte dat het talent meer weet wat hij nog niet loslaat. “Hij zei namelijk: ‘Ik hou er wel rekening mee dat het zomaar zo zou kunnen zijn’. Als je Koeman over hem gehoord hebt vorig najaar, kan het bijna niet anders dan dat hij er nu bij zit.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Cillessen terug in Oranje? 'Ik ga graag mee, maar ben er totaal niet mee bezig'

Tik voor KNVB: Banzuzi kiest onverwachts voor Congo-Kinshasa

Analisten pleiten voor WK-stunt Kees Smit: 'Ik zou hem als 26e man meenemen'

0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
21
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws