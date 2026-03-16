gaat vrijdag een oproep krijgen voor het Nederlands elftal, zo denkt Jeroen Stekelenburg. De NOS-verslaggever stelt bij Studio Voetbal dat hij aan de middenvelder van AZ merkt dat hij weet dat hij er dicht tegenaan zit.

Ronald Koeman maakt vrijdag de selectie van het Nederlands elftal bekend voor de oefenduels met Noorwegen en Ecuador. Stekelenburg verwacht dat Smit dan te horen krijgt dat hij er voor het eerst bij zit. “Als hij hem er bij het WK bij wil hebben, zal hij hem er toch nu wel bij gaan nemen”, aldus de verslaggever.

Sinds het begin van de kwalificatiecyclus voor het WK maakt de KNVB de voorselecties niet meer openbaar. Echter, Koeman maakt er nog altijd iedere keer eentje, die volgens Stekelenburg ook met clubs wordt gedeeld. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt of de broer van Stekelenburg, AZ-assistent Maarten Stekelenburg (niet de oud-keeper), hier niet meer over weet. “Die heb ik hier niet over gesproken, maar hij zou het denk ik wel weten”, geeft de verslaggever aan.

Na afloop van het duel tussen AZ en Heracles Almelo (4-0) werd Smit in een interview gevraagd naar het Nederlands elftal. Stekelenburg stelt dat hij merkte dat het talent meer weet wat hij nog niet loslaat. “Hij zei namelijk: ‘Ik hou er wel rekening mee dat het zomaar zo zou kunnen zijn’. Als je Koeman over hem gehoord hebt vorig najaar, kan het bijna niet anders dan dat hij er nu bij zit.”