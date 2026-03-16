‘Summerville beboet voor rijden zonder rijbewijs, ontloopt celstraf’

16 maart 2026, 11:34
Niels Hassfeld | Redacteur
Niels Hassfeld | Redacteur

Crysencio Summerville is afgelopen jaar bestraft voor het rijden zonder rijbewijs, zo meldt The Sun. De vleugelspeler negeerde een rijverbod, wat hem een boete en een verlenging van het verbod opleverde. Wel ontliep hij een celstraf van een half jaar. De straf werd hem in mei vorig jaar opgelegd, maar werd nu pas geopenbaard.

Summerville is momenteel uitstekend in vorm voor West Ham United. De aanvaller was sinds de jaarwisseling goed voor zeven goals en twee assists in alle competities. Daardoor is hij serieus in beeld bij het Nederlands elftal. Een oproep voor Oranje heeft zijn voorkeur boven een interlandcarrière bij Suriname, zo vertelde hij afgelopen weekend aan het Algemeen Dagblad.

Dit weekend is Summerville echter ook negatief in het nieuws gekomen in Engeland. De aanvaller heeft in januari vorig jaar namelijk in zijn dure Mercedes gereden terwijl hij een rijverbod had, zo meldt The Sun. Ook zou het voertuig niet zijn verzekerd. Het is niet duidelijk of de auto in beslag is genomen door de politie.

Summerville kreeg in mei een boete van 10.000 pond opgelegd, maar dit werd pas recent geopenbaard. Daarnaast werd zijn rijverbod met een half jaar verlengd. Volgens de krant riskeerde Summerville met zijn actie ook een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, maar deze werd niet opgelegd.

Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
24
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
16
Spurs
30
-7
30
17
Nottm Forest
30
-15
29
18
West Ham
30
-19
29
19
Burnley
30
-26
20
20
Wolves
30
-30
16

