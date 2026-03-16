heeft een bewogen week achter de rug in Deventer. Na de klinkende 6-0 overwinning op NAC Breda deed de aanvaller van Go Ahead Eagles zijn verhaal over de nasleep van de nederlaag tegen FC Twente. Supporters zochten daarop zijn gezin op, wat voor de Zweed een extra motivatie vormde om zondag sportief revanche te nemen.

In gesprek met Oost vertelt de aanvaller dat de gebeurtenissen hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Na de verloren wedstrijd tegen de Enschedeërs van vorige week werd Edvardsen niet alleen uitgefloten, maar zochten fans in de stad ook de confrontatie op met zijn gezin. Hij wilde zondag dan ook zijn voeten laten spreken, wat hij deed met drie assists in de monsterzege op NAC.

"Het was persoonlijk erg moeilijk voor mij. Er is veel gebeurd naast het veld", zo vertelt Edvardsen over de turbulente week in Deventer. Hoewel hij gewend is aan de druk van het profvoetbal en kritiek op zijn eigen spel, ging de intimidatie hem veel te ver. "Het maakt me niet uit wat ze tegen mij roepen, maar het is onacceptabel om naar mijn vriendin en mijn zoon te komen."

De aanvaller hoopt dat de club hard optreedt tegen de personen die zijn gezin hebben lastiggevallen. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de identiteit van de betrokkenen om passende maatregelen te kunnen nemen. "We proberen via de camera’s erachter te komen wie het was en dan is het aan de club om ze te schorsen voor de wedstrijden."

Op het veld gaf Edvardsen zondag het best mogelijke antwoord. Waar hij de laatste tijd als spits fungeerde, mocht hij tegen NAC als nummer tien starten. Dat beviel hem uitstekend. "Ik denk dat ik mijn beste periode bij Go Ahead had als een tien. Ik kan op beide posities spelen, maar ik denk dat drie assists genoeg zegt waar ik moet spelen", zo stelt hij vast. Hij zag dat het hele team scherp was na de moeizame periode van de laatste tijd. "Het was een goede wedstrijd van het team. We weten wat ons niveau is, maar soms worstelen we een beetje. Maar om zo terug te komen na vorige week, is goed."

Met de drie punten klimt Go Ahead Eagles naar de twaalfde plaats in de Eredivisie, waardoor de ploeg wat lucht krijgt in de strijd om handhaving. Edvardsen kijkt dan ook weer met een positieve blik naar de rest van het seizoen. "Het was belangrijk om te winnen. We hebben het gat vergroot en kunnen ook omhoog kijken. Alles is nog mogelijk en ik hoop dat we zo door kunnen."