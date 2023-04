Timber trekt korte, heldere conclusie: 'Ja, dat is vervelend en pijnlijk om te zeggen'

Ajax was simpelweg niet klaar voor de wedstrijd tegen PSV, zo moet Jurriën Timber toegeven na de 3-0 nederlaag. De verdediger vindt dat alle spelers, met name de leiders van de ploeg, goed in de spiegel moeten kijken.

"Ik denk dat we gewoon niet ready waren vandaag", reageert Timber bij ESPN op de vraag waar het misging. "Dat is een heel vervelende conclusie, ja. Vervelend en pijnlijk. We hebben het vandaag niet laten zien op het veld. Het is frustrerend als je niet in de wedstrijd komt, ballen er niet in gaan, je te makkelijk goals incasseert en slordig speelt. Dat is frustrerend. Ik denk dat iedereen wel goed naar zichzelf kijkt."

De spelers van PSV probeerden elkaar in de wedstrijd al aan te spreken. "Je probeert elkaar op te peppen, maar het is frustrerend. Je probeert jongens aan te spreken en de moed erin te houden. Na het moment in de tweede helft (staking, red.) staken we de koppen bij elkaar in de kleedkamer. We wisten: als je één keer scoort, kan het snel gaan. Maar dan moet je ze niet tegen krijg en dan moet je zelf wel scoren."

Leiders als Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Dusan Tadic en Timber zelf lieten te weinig zien, erkende Timber. "Ik denk dat iedereen, vooral de leiders van het team, goed naar zichzelf moet kijken. Dit was een pijnlijke wedstrijd."

Analist Marciano Vink vond de uitlatingen van Timber opmerkelijk. "Wat ik wel een beetje teleurstellend vind, is dat hij zei dat ze niet ready waren. Van de wedstrijden die nog gespeeld moesten worden was dit de belangrijkste. Je kunt een goede stap zetten richting de voorronde van de Champions League, maar nu ben je afhankelijk. Je ziet de moedeloosheid in de spelersinterviews."