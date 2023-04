Transferweekje: Ajax, Feyenoord, PSV en Messi

De transfermarkt is weliswaar alweer geruime tijd gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Technische leiding bij Ajax

Geen Danny Blind. Geen Gerry Hamstra. Geen Julian Ward. Klaas-Jan Huntelaar alleen nog als scout. De technische afdeling van Ajax is al maandenlang vleugellam en daardoor begint ook de kritiek op Edwin van der Sar toe te nemen. Dat is niet gek, gezien de wankele sportieve prestaties en de enorme malaise op technisch gebied. Maar deze week kwam er uiteindelijk licht aan het einde van de tunnel in de Johan Cruijff Arena. Jan van Halst werd voorgedragen als de nieuwe technische man in de Raad van Commissarissen als opvolger van Blind. En ook Sven Mislintat is bijna aangesteld in Amsterdam als opvolger van Marc Overmars, waarmee de regerend landskampioen eindelijk weer een technische leiding heeft. Mislintat en Van Halst mogen direct een oordeel gaan vellen over John Heitinga: blijft hij aan als hoofdtrainer?

Kost het succes Feyenoord de kop?

De uitschakeling tegen Ajax in de KNVB Beker was een forse sportieve domper voor Feyenoord, al was de schade dankzij de 'gooier' nog veel groter voor de Rotterdammers. Het gebeurde in de week waarin volop geschreven werd over de leegloop in De Kuip. De Telegraaf schreef dat Arne Slot een van de drie topkandidaten is bij Tottenham Hotspur en voor diverse spelers zou belangstelling zijn. Orkun Kökcü heeft de topclubs voor het uitzoeken, terwijl ook verdedigers Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko volop worden bekeken. En dan zijn er nog veel ontwikkelingen rondom de Mexicaanse spits Santiago Giménez, in wie de interesse van buitenaf zelfs bevestigd werd door Dennis te Kloese.

Toekomst Messi

Het is inmiddels een wekelijks terugkerende vraag in deze rubriek: waar ligt de toekomst van Lionel Messi? In Frankrijk sijpelen de berichten steeds verder naar buiten dat Paris Saint-Germain na dit seizoen afscheid neemt van de kleine Argentijn. Zijn torenhoge salaris, het ontbreken van een klik met Kylian Mbappé en het feit dat ook de fans niet helemaal dol zijn op Messi zorgt ervoor dat er twijfels komen over de toekomst. Fabrizio Romano weet dat Al-Hilal een duizelingwekkend bedrag voor hem heeft gereserveerd en ook FC Barcelona hoopt volop op de terugkeer van Messi. Vrijdag werden de geruchten nog iets sterker: het profiel van de Argentijn was tijdelijk op de website van de club te zien, tussen die van de huidige leden van de selectie. Een voorteken?

Pepi niet zomaar naar PSV en Feyenoord

PSV en Feyenoord zijn geïnteresseerd in FC Groningen-huurling Ricardo Pepi. Beide Nederlandse clubs hebben de Amerikaanse aanvaller op het lijstje gezet. Hijzelf staat in principe wel open voor een overgang naar de Nederlandse topclubs (“Ik denk dat de eredivisie een geweldige competitie is voor jonge spelers als ik”), maar zijn huidige werkgever FC Augsburg laat hem niet zomaar gaan. Afgelopen winter werd er nog 16,5 miljoen euro voor hem betaald door de Duitse club. “Wij zien toekomst in hem en zijn niet van plan om hem te verkopen”, zei FC Augsburg-directeur Stefan Reuter over de ontwikkelingen rondom Pepi.



De trainerscaroussel draait volop door

Waar met de transfers van spelers gewacht moet worden tot de zomer, mogen clubs op elk gewenst moment een trainer ontslaan en een nieuwe oefenmeester voor de groep zetten. In de Premier League wordt daar gretig gebruik van gemaakt: liefst twaalf (!) keer gingen de Engelse clubs al over tot een ontslag, waarbij Chelsea met twee vertrokken trainers (Thomas Tuchel en meest recentelijk Graham Potter) de absolute kroon spant. Met de verrassende terugkeer van Frank Lampard zijn The Blues voorlopig even voorzien, maar voor komend seizoen gaan de namen van Julian Nagelsmann en Luis Enrique nadrukkelijk rond op Stamford Bridge. Ook Tottenham Hotspur is na het ontslag van Antonio Conte op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke, terwijl Leicester City zich na vier jaar ontdeed van Brendan Rodgers en dus ook een vacature heeft openstaan. En dan zijn er nog volop geruchten over trainers die in het buitenland op de schopstoel zitten. Zo dreigt de positie van Christophe Galtier bij Paris Saint-Germain inmiddels onhoudbaar te zijn geworden en lijkt Internazionale na dit seizoen afscheid te gaan nemen van Simone Inzaghi. De trainerscarrousel draait daarom zijn rondjes op dit moment harder dan ooit.

United ziet in Frimpong nieuwe vleugelverdediger

Jeremie Frimpong maakt al een aantal jaar furore in de Bundesliga na zijn overstap van Celtic naar Bayer Leverkusen in 2021. De Nederlandse vleugelverdediger is ook al eens opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar daar heeft hij zijn debuut nog niet kunnen maken. Bij onder andere Manchester United hebben ze wel interesse in de diensten van de 22-jarige Frimpong. Dat schrijft het Duitse BILD.

Artikel gaat verder onder video

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano zouden FC Barcelona en Bayern München gesprekken hebben gehad met de zaakwaarnemer van Frimpong. Voor de Duitse topploeg zou echter het bedrag dat Leverkusen voor Frimpong wil hebben veel te hoog. Hij zou namelijk zeventig miljoen euro moeten kosten. Manchester United heeft wel een streepje voor, want de vleugelverdediger heeft in het verleden in de Engelse stad gewoond. Het voelt dus bijna als thuiskomen voor hem. Hij is wel opgeleid door rivaal Manchester City. Bij welke Europese topclub zal Frimpong te bewonderen zijn na de zomer?