Valentijn Driessen gelooft niet in woorden van José Mourinho: 'Dat is gelul'

Valentijn Driessen kan zich niet vinden in een uitspraak van José Mourinho. De trainer van AS Roma verkondigde woensdag dat een volgepakt Stadio Olimpico zijn ploeg het juiste zetje in de rug moet geven. Driessen vindt echter dat het publiek in Rome geen doorslaggevende rol heeft.

"Ik weet dat wij een goed team hebben en een stadion dat altijd volledig achter ons staat. Niet alleen met juichen, maar ook met het zwaaien van vlaggen. Ik heb alle vertrouwen in mijn spelers en onze supporters", vertelde Mourinho op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. Er worden 70.000 toeschouwers verwacht in het Stadio Olimpico, waar fans van de bezoekers helaas niet welkom zijn.

Artikel gaat verder onder video

Driessen deed de uitspraken van Mourinho over het publiek af als onzin. "Dat is gelul", vertelde hij in een video-item voor De Telegraaf. "Ik zeg altijd dat die 70.000 fans niet op het veld staan. Maar zo is het natuurlijk ook. Afgelopen week waren er 45.000 mensen van Feyenoord die voor een geweldige sfeer zorgden. Die konden ook niet voorkomen dat Feyenoord in het laatste half uur zwaar onder druk kwam. Gelukkig hielden ze wel stand."

Als er om 21.00 uur wordt afgetrapt in Rome, kan Arne Slot een tweede tik uitdelen aan Mourinho. Vorig jaar kreeg de Nederlander zelf een rechtse directe in de Conference League. "Het staat 1-1 tussen die twee, tussen Slot en Mourinho. Ik denk dat Slot stiekem liever toch hard geruild. Dat hij die Conference League alvast in zijn prijzenkast had staan. Dat mocht niet zo zijn, maar misschien dit jaar dan de Europa League."