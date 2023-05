Van de Beek reageert op weinig hoopvolle woorden Ten Hag en geeft update over revalidatie

Donny van de Beek heeft gereageerd op de weinig hoopvolle woorden die trainer Erik ten Hag vorige maand vertelde bij Viaplay. Volgens de oefenmeester is de toekomst van Van de Beek bij Manchester United uiterst onzeker nadat hij begin dit jaar zwaar geblesseerd raakte. De middenvelder reageert, eveneens bij Viaplay, op het interview van Ten Hag en geeft een update over zijn revalidatie.

Van de Beek liep in januari een zware knieblessure op na een botsing met Marcos Senesi. De oud-Ajacied leek na lange tijd eindelijk weer een kans te krijgen in het elftal van The Red Devils, maar kreeg daarna te horen dat hij tot en met het einde van het seizoen is uitgeschakeld. “Hij was op de goede weg, maar deze blessure heeft hem totaal teruggeworpen. En het team ontwikkelt zich vervolgens door”, concludeerde trainer Ten Hag vorige maand.

De oefenmeester gaat aan het einde van het seizoen met Van de Beek om de tafel, maar hoe groot de kans is dat de 26-jarige middenvelder mag blijven, is klein. “Ik probeer niet te ver vooruit te kijken”, begint Van de Beek bij Viaplay. “Ik wil eerst fit worden. Het is natuurlijk superklote, ik begon net wat meer te spelen en dan gebeurt zoiets. De timing is natuurlijk niet goed, maar die was nu extra zuur.”

Zoals gezegd leek het erop dat Van de Beek zich aan het terug knokken was na een lastige periode. De zware blessure gooide roet in het eten waardoor zijn perspectief verdwenen lijkt. Desondanks houdt de middenvelder hoop. “Het enige wat ik kan doen is superfit terugkomen en zo dicht mogelijk tegen dat niveau aan te zitten. Misschien zelfs nog sterker terugkomen, wie weet wat er dan nog in het verschiet zit.”

Revalidatie

Hoe lang Van de Beek precies nog buitenspel staat, wil de middenvelder niet kwijtgeven. “Dat is lastig te zeggen, maar ik probeer alles zo snel mogelijk te doen. Het herstel gaat super goed. De fysio’s en dokters zijn super blij. Dan voel je wel dat het einde in zicht lijkt te komen”, vertelt de oud-Ajacied. Van de Beek traint inmiddels weer met bal en geeft aan dat hij bijna weer op de loopband mag staan.