Van Hooijdonk ziet tweetal falen bij Feyenoord: 'Die twee verkloten echt veel'

Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi beleven geen gelukkige wedstrijd tegen AS Roma, zo concluderen Pierre van Hooijdonk en Karim El Ahmadi in de pauze. Volgens Van Hooijdonk is het gebrek aan kansen te wijten aan het falen van het tweetal.

"Ik vond Feyenoord wat dominanter dan Roma", zei Van Hooijdonk vanuit de studio van ESPN. "Alles ging best aardig, tot Jahanbakhsh of Idrissi de bal had. Die hebben echt een hoop verkloot, zo noem ik het oneerbiedig. Als die wel goed waren, dan was je veel gevaarlijker geweest."

Artikel gaat verder onder video

Vanuit het stadion liet El Ahmadi weten het eens te zijn met Van Hooijdonk. "Elke keer als de bal bij Jahanbakhsh of Idrissi komt, gebeurt er veel te weinig mee. Soms moet je gewoon de vroege voorzet geven."

Het ging ook over de penalty die Roma kreeg na een handsbal van Mats Wieffer. Kenneth Perez was daar niet door verrast. "Als je ziet hoe de laatste weken wordt gefloten… Als het enigszins in de buurt van de hand komt, wordt ervoor gefloten en wordt het niet teruggedraaid, dus deze ook."

Volg de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma in ons liveblog of via de livestream.