‘Voetbalwappie’ Van Hooijdonk gefileerd na Klaassen-uitspraak: ‘Rancuneus als de kolere’

Pierre van Hooijdonk heeft keiharde kritiek gekregen volgens zijn aantijgingen aan het adres van Davy Klaassen. De voetbalanalist sprak zich uit over het feit dat de middenvelder van Ajax zijn blessure wellicht in scene zou hebben gezet om Feyenoord in een kwaad daglicht te zetten. Volgens Mike Verweij en Valentijn Driessen is dat klinklare onzin.

“Dit is een voetbalwappie. Het slaat helemaal nergens op”, begint Driessen in de Kick Off-podcast als reactie op Van Hooijdonk. Hij nam de spits van Feyenoord serieus. “Maar als hij dit soort dingen blijft verkondingen, dan is het snel gedaan met zijn geloofwaardigheid.” Dat hij bij de achterban van Feyenoord ook niet heel goed ligt, komt mede doordat hij Robin van Persie destijds naar het buitenland heeft gejaagd, haalt Driessen in herinnering.

Om een wit voetje te halen bij de achterban van Feyenoord, zei hij dit wellicht, denkt Verweij. “Dit is natuurlijk een enorme complottheorie. Klaassen was uitgerekend de speler die het riep wel door te willen”, bracht de Ajax-watcher in herinnering. “Het slaat echt helemaal negens op. Hij moest met een bloedende hoofdwond het veld af. Klaassen is een van de eerlijkste spelers van de Eredivisie en wil dit soort wedstrijden spelen. Voor een juridisch steekspel moet je niet bij Klaassen zijn.”

Volgens Verweij is er een duidelijke trend te zien bij Van Hooijdonk. “Als je iets over hem zegt, dan ben je aan de beurt. Van Hooijdonk is zo rancuneus als de kolere”, stelt Verweij, die meteen daarna grapt dat hijzelf en Driessen na deze uitspraken vermoedelijk ook moeten oppassen. Hij vindt zelfs dat de NOS mogelijk iets moet ondernemen. “Hij moet het niet meer over Maurice Steijn hebben. Ook Robin van Persie kan hij niet objectief beoordelen.”