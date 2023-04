Waar PSV goede zaken doet, raakt AZ nog verder achterop

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zaterdag 8 april.

PSV voert zonder echt te overtuigen druk op concurrentie op

PSV heeft zaterdagavond met een 4-0 overwinning op Excelsior de druk op de concurrentie opgevoerd. De eindstand vertelt echter niet het hele verhaal. De Eindhovenaren hadden het na een vroege treffer van Luuk de Jong lang lastig tegen de Rotterdammers, waarna de wedstrijd pas in de slotfase werd beslist.

AZ thuis onderuit tegen Sparta; Champions League verder uit zicht

AZ heeft duur puntenverlies opgelopen in de strijd om de Europese tickets. De ploeg van trainer Pascal Jansen verloor met 0-1 van Sparta Rotterdam, dat overnacht als nummer vijf. AZ blijft vierde en ziet PSV en mogelijk ook Ajax verder uitlopen, waardoor Europa League- en Champions League-voetbal verder uit het zicht verdwijnen.

Sydney van Hooijdonk voorkomt heldenrol voor terugkerende Henk Veerman

Voor eigen publiek heeft sc Heerenveen de competitiewedstrijd tegen FC Volendam naar zich toegetrokken. Een dubbelslag van Sydney van Hooijdonk maakte een treffer van ex-Heerenveen-spits Henk Veerman onschadelijk: 2-1. Van Hooijdonk maakte liefst zeven doelpunten in zijn laatste vijf competitiewedstrijden. Heerenveen overnacht dankzij de overwinning op de achtste plaats; Volendam staat veertiende.

Vitesse bezorgt zichzelf en afwezige Phillip Cocu broodnodige opsteker

Vitesse heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Zonder Phillip Cocu, die deze week vanwege een blindedarmontsteking een operatie onderging, werd Go Ahead Eagles met 2-0 verslagen. Maximilian Wittek en Mohamed Sankoh bezorgden de Arnhemmers de verdiende zege. Het was voor Vitesse de eerste overwinning sinds 12 februari.

Lionel Messi beantwoordt fluitconcerten met heldenrol in Nice

Paris Saint-Germain weet weer wat winnen is. Na twee nederlagen op rij werd OGC Nice zaterdagavond met 0-2 verslagen. Uitgerekend Lionel Messi was de grote man aan de zijde van de koploper van Frankrijk. Hij werd vorige week nog uitgefloten door de eigen aanhang.

Manchester City en recordbrekende Haaland voeren druk op Arsenal op

Manchester City heeft zaterdagavond de druk op Arsenal in de Engelse titelstrijd opgevoerd. Mede dankzij een omhaal van Erling Haaland werd Southampton met 1-4 opzijgezet.