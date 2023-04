Woede en ontgoocheling in Groningen, Emmen pakt dure punten in Heerenveen | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 21 april.

Nieuw dieptepunt in Eredivisie: Groningen - NEC definitief gestaakt

Het duel tussen FC Groningen en NEC is zaterdagavond na nog geen twintig minuten spelen stilgelegd. Scheidsrechter Richard Martens kon niet anders nadat zijn grensrechter was geraakt door een glas bier vanaf de tribunes. Na een half uur overleg werd het duel definitief gestaakt en dus niet meer uitgespeeld. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Biergooiende FC Groningen-supporter krijgt klap in gezicht van andere fan

Er zijn beelden opgedoken van de supporter die ervoor heeft gezorgd dat de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC werd gestaakt. Terwijl hij werd afgevoerd, kreeg hij van een andere fan een klap in het gezicht. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Romeny troeft Eredivisie-topscorer Van Hooijdonk af en doet ook FC Groningen pijn

FC Emmen heeft zaterdagavond op spectaculaire wijze gewonnen bij sc Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion kwam Heerenveen dankzij Sydney van Hooijdonk tweemaal op voorsprong, maar Ole Romeny scoorde nóg vaker: 2-3. Van Hooijdonk staat nu wel bovenaan de topscorerslijst van de Eredivisie met vijftien goals. Emmen klimt naar de virtueel veilige vijftiende plek. De zege van Emmen is slecht nieuws voor FC Groningen, dat nu tien punten achter nummer zestien Excelsior staat. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Excelsior pakt tweede punt op natuurgras; Vitesse moet blijven vrezen

De competitiewedstrijd tussen Vitesse en Excelsior heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen kwamen niet tot scoren, al liet Vitesse in de tweede helft diverse mogelijkheden onbenut. Nummer zestien Excelsior heeft nu elf punten voorsprong FC Groningen, dat door de staking tegen NEC nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Opvallend: voor Excelsior was het pas het tweede gepakte punt op natuurgras. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Dortmund profiteert door Doppelpack Malen nu wél van misstap Bayern en pakt koppositie Bundesliga

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond de koppositie in de Bundesliga overgenomen van Bayern München. Mede dankzij twee doelpunten van Donyell Malen werd Eintracht Frankfurt in Dortmund met 4-0 verslagen, waardoor de club profiteert van de nederlaag van Bayern eerder op de dag bij FSV Mainz 05. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Sprookje Wrexham compleet: club van Ryan Reynolds pakt felbegeerde promotie, volksfeest barst los

Het sprookje van Wrexham is compleet. De bescheiden club uit Wales, sinds twee jaar eigendom van acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney, keert volgend seizoen terug in de Football League. Zaterdag verzekerde de club zich definitief van promotie naar de League Two, het vierde niveau in Engeland. Het hele artikel lezen? Klik hier!