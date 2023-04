Zo lang is het geleden dat Ajax in de Eredivisie niet van Feyenoord of PSV won

Het is voor het eerst in zeventien jaar dat het Ajax in een seizoen niet is gelukt om Feyenoord of PSV in de Eredivisie te verslaan. Zondagmiddag werden de Amsterdammers vernederd door PSV (3-0), waardoor Ajax is afgezakt naar de derde plek. Dat is gezien de resultaten in de toppers ook maar al te logisch.

In de afgelopen zestien seizoenen lukte het Ajax om in een seizoen in ieder geval één keer te winnen van Feyenoord of PSV in de Eredivisie, maar dit seizoen ging dat gruwelijk mis. Van PSV werd door de Amsterdamse club twee keer verloren, terwijl er tegen Feyenoord slechts één punt werd gehaald in dit seizoen. Dat Ajax niet één keer van een van de andere twee clubs uit de traditionele top drie wist te winnen kwam voor het laatst voor in het seizoen 2005/2006.

Dat Ajax in de topwedstrijden niet weet te presteren is dan ook de belangrijkste reden dat de ploeg van John Heitinga momenteel op een derde plek in de Eredivisie staat. Het is voor de Amsterdammers van groot belang om op de tweede plek te eindigen, aangezien de club dan in ieder geval nog de voorrondes van de Champions League in kan gaan.

Naast Feyenoord en PSV wist Ajax dit seizoen voorlopig ook nog niet te winnen van AZ, dat nog wel naar de Johan Cruijff ArenA toe zal komen. In het AFAS Stadion waren de Alkmaarders eerder dit seizoen met 2-1 te sterk voor de regerend landskampioen. Beide ploegen treffen elkaar op 6 mei en dat is voor Ajax de laatste kans om dit seizoen nog een topwedstrijd te winnen.