Afellay begrijpt weinig van Vermeulen na vraag over Berghuis: 'Hij heeft toch geen moord gepleegd?'

Steven Berghuis is onderwerp van gesprek. Niet omdat hij zich zondagmiddag als invaller van zijn beste kant liet zien tijdens de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax, maar vanwege zijn uithaal naar een omstander buiten het stadion na afloop van de wedstrijd in de Grolsch Veste. Arno Vermeulen heeft de beelden met verbazing bekeken en is van mening dat Ronald Koeman Berghuis niet moet selecteren voor Oranje. Ibrahim Afellay is het niet met hem eens.

Berghuis kwam in de Grolsch Veste in de tweede helft als invaller binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat Ajax het seizoen afsloot met een 3-1 nederlaag. Na afloop van het treffen met FC Twente verschenen op sociale media beelden van Berghuis die op weg naar de spelersbus hard uithaalde naar een omstander. Een anonieme getuige zei tegenover Tubantia dat Berghuis reageerde ractistische beledigingen richting Brian Brobbey. Ajax, Berghuis en diens management reppen echter met geen woord over racisme, waardoor het onduidelijk blijft wat er precies is gebeurd.

Vermeulen zou Berghuis desondanks niet selecteren voor het Nederlands elftal. De middenvelder, die ook voorin uit de voeten kan, behoort tot de voorselectie voor de finaleronde van de Nations League. Bondscoach Koeman maakt maandag zijn definitieve groep bekend. “Nu ben je Ronald Koeman en morgen moet je een selectie maken voor Oranje, zou je Berghuis dan gewoon selecteren?”, vroeg presentator Sjoerd van Ramshorst zich af tijdens Studio Voetbal. Pierre van Hooijdonk, Leonne Stentler en Afellay zouden Berghuis er ‘gewoon’ bij nemen, maar Vermeulen denkt daar dus anders over.

“Ik niet. Een dag voordat je de selectie bekendmaakt slaat hij een toeschouwer die daar staat. Dat vind ik een reden om hem niet te selecteren”, zei Vermeulen. Afellay begrijpt daar maar weinig van. “Hoezo niet? Hij heeft toch geen moord gepleegd?”, reageerde de oud-speler van onder meer PSV en FC Barcelona.

“Vanuit menselijk oogpunt is zijn reactie begrijpelijk, maar het is nooit goed te keuren dat je geweld gebruikt. Het is nooit goed te keuren. Maar ik vind wel… Het gaat hier niet eens om hem, hè. Hij corrigeert eigenlijk het gedrag van een ander, dus dat geeft ook aan dat hij heel menselijk is”, stelde Afellay. “Het ging niet om hem, het ging om zijn teamgenoot. Ik vind niet dat je hem daarom niet bij het Nederlands elftal mag nemen, want hij heeft zichzelf ook gecorrigeerd en gezegd dat dit niet de juiste reactie is. Maar om hem dan niet bij het Nederlands elftal te nemen vind ik wel een brug te ver.”