Afellay: 'Hij vertegenwoordigt eigenlijk het Feyenoord van dit seizoen, in alles'

Ibrahim Afellay ziet Quilindschy Hartman als de belichaming van het seizoen van Feyenoord. De linksback veroverde gaandeweg het seizoen een basisplaats in het elftal van Arne Slot. Volgens Afellay klopt Hartman nadrukkelijk aan de deur van het Nederlands elftal.

"Hij vertegenwoordigt eigenlijk het Feyenoord van dit seizoen, in alles. In zijn manier van verdedigen, in het naar voren schakelen, hij bezit eigenlijk alle kwaliteiten die een back nodig heeft", somt Afellay op bij Studio Voetbal. "Hoe knap is dat, we praten over een jongen die eigenlijk op de nominatie stond om verhuurd te worden."

Aan het begin van het seizoen zag Hartman een verhuurperiode bij Excelsior wel zitten, maar Arne Slot niet. "Ik was op zoek naar Eredivisie-minuten. Ik dacht dat ik die daar kon vinden", vertelt Hartman daar zelf over aan de NOS. "Alleen trainer Arne Slot gaf aan dat ik kansen zou krijgen bij Feyenoord. Hij zei: je bent te goed om verhuurd te worden."

Afellay ziet dat die keuze goed heeft uitgepakt. "Vervolgens wordt het gewoon een sleutelspeler voor Feyenoord. Hij klopt al een tijdje nadrukkelijk op de deur van het Nederlands elftal. Ik vind het een genot om naar die jongen te kijken."

Arno Vermeulen betwijfelt of Feyenoord daadwerkelijk zoveel vertrouwen had in Hartma. Het is toch wel een minpuntje dat Ajax en Feyenoord allebei een linksback hadden gekocht, terwijl ze Hato en Hartman hadden. Dan heb je te weinig vertrouwen in je eigen jeugdspelers", denkt de NOS-commentator.

Jean-Paul van Gastel, tussen 2011 en 2019 assistent-trainer bij Feyenoord, legt in de uitzending uit dat Hartman kampte met blessureleed – zo scheurde hij zijn voorste kruisband af. "Hij had wat blessures. We hadden hem wel in beeld, op de academy waren ze enthousiast over hem, maar daardoor konden we hem niet beoordelen."