Ajax hakt knoop door over Bosz, meer Messi-nieuws en Álvarez speelt zich in de kijker | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op woensdag 3 mei.

Breekpunt in relatie Lionel Messi en Paris Saint-Germain vond maand geleden plaats

Lionel Messi heeft volgens Mundo Deportivo een maand geleden een voorstel om zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain te verlengen afgewezen. De uitschakeling in de Champions League door Bayern München zou een belangrijke reden zijn geweest voor de 35-jarige Argentijnse aanvaller om het aanbod naast zich neer te leggen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Ajax twijfelt aan Heitinga, zet streep door Bosz en denkt aan ervaren buitenlander

Ajax twijfelt of het moet doorgaan met John Heitinga als hoofdtrainer, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat zou neigen naar een ervaren trainer, waarbij de zoektocht zich door een gebrek aan Nederlandse opties steeds meer op het buitenland richt. Door de naam van Peter Bosz is een streep gezet. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Aké luistert rentree op met belangrijke treffer, maar Haaland steelt de show bij Manchester City

Manchester City heeft de koppositie in Engeland weer in handen. De regerend kampioen speelde zeker niet groots, maar was in eigen stadion wel te sterk voor West Ham United, de komende tegenstander van AZ in de halve finale van de UEFA Conference League: 3-0. Hoofdrollen waren er voor Nathan Aké en Erling Haaland. De Noorse doelpuntenmachine heeft sinds vanavond een nieuw record in handen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Strijd om Bellingham lijkt beslecht: 'Onderhandelingen in laatste fase, ook persoonlijk bijna rond'

De strijd om het Engelse toptalent Jude Bellingham lijkt beslecht. Volgens diverse media - waaronder transferexpert Fabrizio Romano - staat de speler op het punt om Borussia Dortmund te gaan verruilen voor Real Madrid. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Bayern München kijkt opnieuw rond bij Ajax en heeft middenvelder én verdediger op de korrel'

Bayern München zou zich komende zomer zomaar opnieuw in Amsterdam kunnen gaan melden. Hoewel er momenteel al een klein bataljon oud-spelers van Ajax actief is bij Der Rekordmeister, zou de Duitse topclub opnieuw het oog hebben laten vallen op een speler van de Amsterdammers. Volgens BILD heeft Bayern Edson Álvarez in het vizier. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Grootste aanbieding ooit moet Messi en Ronaldo opnieuw tegenover elkaar zetten'

Nu Lionel Messi hard op weg lijkt naar de uitgang bij Paris Saint-Germain, rekenen de fans van FC Barcelona zich alvast rijk. Waar de Catalenen dromen van een terugkeer van de verloren zoon, dreigt het Saoedische Al Hilal echter roet in het eten te gaan gooien. De club zou de 35-jarige Argentijn met een enorme aanbieding willen verleiden tot het tekenen een contract. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!