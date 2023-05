AZ geeft voorsprong uit handen, ontwikkelingen rond Ajax | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 11 mei.

AZ moet hopen op nog een comeback in de return tegen West Ham

AZ heeft in de halve finale van de Conference League met 2-1 verloren van West Ham United. Door een doelpunt van Tijjani Reijnders kwam AZ nog op voorsprong in de hoofdstand van Engeland, maar goals van Michail Antonio en Saïd Benrahma uit spelhervattingen deden de Alkmaarders de das om. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Beoordelingen AZ: Ryan van held naar schlemiel, één echte uitblinker

AZ heeft donderdagavond in de halve finale van de Conference League met 2-1 verloren van West Ham United. De Alkmaarders stonden met de rust nog 0-1 voor, maar zag het in de tweede helft wegglippen. In de return van volgende week donderdag is er weer een comeback nodig. FCUpdate.nl zet de beoordelingen op een rijtje. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Coëfficiëntendomper: Nederland moet strijd met Frankrijk definitief staken

Nederland kan Frankrijk definitief niet meer passeren als nummer vijf op de coëfficiëntenranglijst. Een overwinning van AZ was nodig om die droom nog een beetje levend te houden, maar die viel donderdagavond definitief in duigen. Desondanks kent Nederland nog altijd een uitstekend Europees seizoen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Complimenten voor Reijnders: 'Xavi Simons, Orkun Kökcü en Mats Wieffer'

AZ staat halverwege op voorsprong tegen West Ham United. Door een heerlijke pegel van de vrijgespeelde Tijjani Reijnders kwamen de Alkmaarders op voorsprong, al ging Alphonse Aréola niet geheel vrijuit. De tactiek van Pascal Jansen pakt vooralsnog goed uit. FCUpdate.nl maakt een rondje langs de Twittervelden om de stemming te peilen van het duel in de halve finale van de Conference League. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Ajax heeft opvolger algemeen directeur Edwin van der Sar al in huis'

Ajax heeft de toekomstige opvolger van algemeen directeur Edwin van der Sar mogelijk al in huis. Dat schrijft clubwatcher Freek Jansen in Voetbal International. Volgens de journalist wordt Menno Geelen, momenteel commercieel directeur bij de Amsterdamse club, intern gezien als de juiste persoon om de positie van de oud-doelman op termijn over te nemen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Mislintat kan zomaar gaan zorgen voor een aardverschuiving bij Ajax'

Sven Mislintat begint op vrijdag 19 mei officieel aan zijn nieuwe baan als directeur voetbalzaken bij Ajax. De Duitser krijgt direct de mogelijkheid om twee cruciale posities binnen de club van een nieuwe invulling te gaan voorzien. Daarmee zou hij volgens clubwatcher Freek Jansen van Voetbal International voor een "aardverschuiving" kunnen gaan zorgen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Ophef bij Ajax over hoge vergoeding voor voetbalcommissaris Van Halst

Jan van Halst is pas net in dienst bij Ajax, maar nu al ligt zijn vergoeding onder vuur bij de Amsterdammers. Dat was al het geval voordat hij in dienst trad, maar omdat bestuursraad van Ajax het plan de leden van de vereniging gaat passeren, komt er opnieuw ophef over het bedrag dat hij ontvangt. De leden vinden de 50.000 euro een veel te groot bedrag voor voetbalcommissaris: dat zou door mensen uit clubliefde gedaan moeten worden. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Op deze positie wil Ajax zich in de komende zomer in elk geval versterken

Ajax heeft het halen van een nieuwe rechtsbuiten tot topprioriteit benoemd voor de komende transferzomer. De plek die dit seizoen ingevuld is door onder anderen Mohammed Kudus, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Dusan Tadic en Francisco Conceição moet niet langer een hoofdpijndossier zijn richting het nieuwe seizoen. Daarvoor willen de Amsterdammers een externe versterking aantrekken. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!