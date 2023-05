BT Sport heeft nieuwe beelden: woeste West Ham-spelers mengen zich in gevechten met AZ-fans

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de ongeregeldheden na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United. De Engelse tv-zender BT Sport had een camera langs het veld staan legde de vechtpartijen vast.

Op onderstaande beelden is te zien dat in ieder geval West Ham-spelers Flynn Downes, Michail Antonio, Saïd Benrahma, Aaron Cresswell, Lucas Paquetá zich boos maakten langs de lijn. Uit eerdere informatie werd al duidelijk dat Tomas Soucek klappen uitdeelde aan AZ-fans en dat ook Jarrod Bowen en Declan Rice zich ermee bemoeiden.

David Moyes, de trainer van West Ham, kon de gebeurtenissen niet meteen duiden. "We moeten even wachten tot de rook optrekt. Er zaten veel vrienden en familieleden van de spelers. Veel spelers werden boos omdat ze niet konden zien of hun geliefden in orde waren. We moeten even wachten en aan officials vragen wat er is gebeurd."

De beelden zijn te zien vanaf minuut 3:58 in onderstaande video.